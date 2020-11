Brutális mértékben emelik az adót Törökszentmiklóson

Jászberény után Törökszentmiklóson is megemelik jövő év januárjától a helyi adókat, és újat is bevezetnek – ezt Markót Imre polgármester jelentette be a napokban közösségi oldalán. A városvezető a központi forráselvonásokkal magyarázza a lépést, a térség országgyűlési képviselője és a helyi Fideszes képviselők szerint viszont indokolatlan ekkora mértékű adóemelés.

– Amikor az ember vállalja egy település vezetését, ha felelősen teszi, akkor a népszerűtlen döntések, intézkedések véghezvitelét is fel kell vállalnia – kezdte a helyi adóemelésről szóló közleményét Markót Imre. – A törökszentmiklósi városvezető szerint az adók megemelésének célja a huszonháromezer lelkes település működőképességének megóvása. – Akkor, amikor a nem várt járvány következtében az idei évben olyan központi forráselvonások érik a településeket, mint a gépjárműadó településeken maradó részének az elvétele, vagy a szolidaritási hozzájárulás kiterjesztése, a jövő évi működésünk, az önkormányzat által ellátott feladatok és a fizetőképességünk biztonsága kerül veszélybe. – Ezek az elvonások a jövő évi bevételeinket száztizenkilencmillió forinttal nyirbálják meg. És még nem lehet tudni, hogy az önkormányzatok legnagyobb bevételét, és a működésük biztonságát jelentő helyi iparűzési adót érintően lesznek-e változások – indokolta a döntést a polgármester, melynek értelmében jövő év januárjától a kommunális adó kilencezer-nyolcszázról tizenötezer forintra emelkedik. A lakatlan ingatlanok esetében eltörlik az ötven százalékos kedvezményt, de továbbra is kétezer forint kedvezmény illeti meg a hetven év feletti lakosokat, valamint az óballai, surjányi és szakállasi lakosokat, életkortól függetlenül. Új adót is bevezet az önkormányzat, a beépítetlen belterületi telkek után telekadót kell majd fizetni, négyzetméterenként harminc forintot. Ez a mezőgazdasági művelés alatt álló telkekre nem vonatkozik. A vállalkozásokat érintő építményadót és az idegenforgalmi adót is megemelik, ez háromszáz forint lesz éjszakánként, és mint azt Markót Imre polgármestertől megtudtuk, az önkormányzati bérlakások bérleti díja is nő jövőre, tíz százalékkal. Azt, hogy az adóemelések mellett az önkormányzat milyen kiadáscsökkentő lépéseket tesz, a városvezető egyelőre nem tudta megmondani. – Az önkormányzat kötelező feladatai jellemzően szolgáltatás jellegűek, ami miatt a legnagyobb kiadási tételek a személyi jellegű kiadások, bérek. Mivel a jövő évi minimálbér, garantált bérminimum összege még nem ismert, így a kiadások pontos számbavételét a január elején kezdődő költségvetés-készítés során pontosítjuk. – A testület áttekintette az önként vállalt feladatokat is. Működési kiadásainkat biztosan csökkentjük majd, de hogy ez pontosan mit érint, az szintén majd a költségvetés elkészítésekor konkretizálódik – válaszolta kérdésünkre. Az önkormányzat úgy számol, hogy a helyi adók megemeléséből nyolcvan-nyolcvanötmillió forintos bevétele származik majd. – Ez borzasztó! – reagált a hírre a térség országgyűlési képviselője. – Az emelés mértéke és az egész intézkedés abszolút elítélendő. Itt lehet látni, hogy az ellenzéki vezetésű önkormányzatok a választás előtt teszik a hagymázas ígéreteket, majd amikor megválasztják, akkor csak sarcolják a lakosságot – utalt Jászberény esetére is Boldog István. A képviselő szerint az elvonások nagy részét a jövő évi költségvetésbe tervezett magasabb állami normatíva kompenzálja majd, ez eddig minden hozzá forduló polgármester számára kiderült. Elmondása szerint a törökszentmiklósi városvezetés nem kereste meg a problémával. – Ha Törökszentmiklósnak bevételkiesése adódott, elsősorban a saját működését kellene szabályoznia, azon kellene elgondolkodni, hogy melyek azok a területek, ahol tudnak spórolni, például a tisztségviselői juttatásokon, ahogy máshol is teszik. Nem a lakosságot és a vállalkozásokat kellene megsarcolni. Ennél rosszabb megoldást el sem tudok képzelni. – Én értem azt a politikai szándékot, hogy a kormány ellen akarják hangolni a lakosságot, de bízom benne, hogy a lakosok látják, a kormánynak nem az a szándéka, hogy gyengítse az önkormányzatokat – tette hozzá Boldog István. Elfogadhatatlannak tartja a lépést a helyi Fidesz – A város költségvetése a koronavírus-járvány miatt jelentősen nem változott, ezért volt számunkra meglepő, hogy ilyen brutális mértékű adóemelésben gondolkodik Markót Imre polgármester – mondta Budai Ferenc, a Fidesz önkormányzati képviselője. Hozzátette, nem tartják elfogadhatónak az adóemelést, mert az még nem derült ki, hogy az önkormányzat milyen módokon tudná a kieső adóbevételt kompenzálni. – Úgy gondoljuk, hogy szükségtelen volt ilyen mértékben áthárítani a lakosságra és a vállalkozókra a terheket. Az önkormányzatnak kellene saját bevételeit növelni, meg kell vizsgálni, hogy az önként vállalt feladatok közül mik azok, amikből ilyen esetben vissza lehet lépni. És ahogy azt többször javasoltuk, olyan vállalkozásokat kellene működtetnie a városnak, melyek bevételt is termelnek – vélte az önkormányzati képviselő.