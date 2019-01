Cannes központjában léphet fel a cibaki néptánc együttes

Franciaországban és Olaszországban „turnézik” áprilisban a cibakházi Tisza Gyöngye Néptánc Egyesület. A még csak pár esztendeje alakult csoport az International Folklore Festivalra kapott meghívást. A rendezvényre a világ minden részéből harminc csoport érkezik.

– Nem tudom, hogyan találtak ránk… – az egyesület elnökének, Tóth Ildikónak a hangjában most is őszinte csodálkozás hallatszik.

– Talán a videómegosztó csatornákon láttak bennünket a szervezők? Vagy valaki beajánlott? Fogalmam sincs…

Ildikó elmeséli, amikor megérkezett az angol nyelvű e-mail a felkéréssel, többször is átolvasta. Azon gondolkodott, vajon kamu az egész?

– Tényleg átfutott a fejemen mindez. Nem egyszer. Miért pont mi? Miért pont Cibakháza? A legmesszebbi fellépésünk eddig Kétpón volt…

– Utánajártam hát a fesztiválnak. Kiderült, tavaly is volt már ilyen, akkor budapesti sváb néptáncosok utaztak hazánkból. Végül beszéltem az egész rendezvény igazgatójával is, aki megerősítette, nem véletlenül kaptuk mi az invitáló e-mailt, tényleg azt szeretnék, hogy mi utazzunk és ne más. És akkor már kezdtem, kezdtük elhinni, ez nem egy rossz vicc, és nem is tévedés.

Áprilisban a cibakiaknak négy helyszínen kell fellépniük, nem is akármilyen településeken! Szabad téren az olasz Diano Marinában és Sanremóban, valamint a világhírű francia város, Cannes központjában, a sétálóutcában. Lesz továbbá zárt helyen egy színpadi fellépés is, ugyancsak Diano Marinában, a tengerparton.

– Utcán táncolni… ez bizony izgalmas feladat, nagy kihívás lesz! Tizenkettő percet kap minden csoport, mi három észak-magyarországi táncot adunk majd elő. A próbák elkezdődtek, hetente kétszer jövünk össze. Persze, az indulás előtti időszakban mindennap gyakorlunk majd. Odakint nem hibázhatunk…

Cibakházáról tizenöten utaznak Olaszországba és Franciaországba. A csoport legfiatalabb tagja tizennégy esztendős, a legidősebb hatvan. Mivel a fellépésért egy fillér (bocsánat: cent) tiszteletdíjat sem kapnak, így bizony a táncosoknak maguknak vagy adományokból kell kigazdálkodniuk az utazás árát.

Jó hír azonban, hogy a táncosokat az önkormányzat és az országgyűlési képviselő is támogatja.

– Be kell vallanunk, legmerészebb álmainkban sem szerepelt olyan lehetőség, hogy valaha majd a franciaországi, cannes-i Promenade de la Crisetten fogunk fellépni. Így a felkészülésbe boldogan és örömmel vetettük bele magunkat, hogy a legjobb hírét vihessük Cibakházának és térségünknek!

Államtitkári segítséget remélnek

– Egy ilyen külföldi fellépés költsége nem pár ezer forint. Számítások szerint másfél millió forintra volna szüksége a tánccsoportnak, hogy kiutazhasson – magyarázza Fekete Géza, Cibakháza alpolgármestere.

– Ezt az összeget teljes egészében nem tudja önkormányzatunk átvállalni. Ezért a minap lefordítottuk magyarra az angol nyelvű meghívólevelet, melyet elküldünk az illetékes államtitkárnak is, tőle kérve anyagi támogatást. Hiszen az egyesület nem kizárólag községünket, hanem egész Magyarországot képviseli a rangos fesztiválon. Erre pedig mindenkinek büszkének kell lennie!