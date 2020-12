Cél, hogy a munkatársak kiegyensúlyozottak legyenek

Idén is több intézmény kapott Családbarát munkahely címet Szolnokon is. Mindeközben elkészült a Családbarát Szolnok logó is.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre A családokra hangolnak a Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézményben. Sikeres lett az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett „Családbarát munkahelyek kialakításának és fejlesztésének támogatása” című felhívásra benyújtott pályázatuk. A „Családbarát munkahely 2020” cím elnyeréséről csütörtökön sajtótájékoztató keretében adtak hírt. – Intézményünk legfontosabb erőforrása az itt dolgozó kulturális szakembergárda, hiszen nekik köszönhető, hogy a látogatók szívesen térnek be hozzánk – emelte ki beszámolója elején Czakóné Gacov Katalin. Az intézmény igazgatója szerint fontos, hogy a munka és a magánélet összhangban legyen, aminek érdekében egy fejlesztő folyamat zajlik náluk, mely során felmérték a kollégák igényeit. – Ezekre alapozva terveztük meg a családra hangolva című projektünket, mellyel a minisztérium kiírására pályáztunk. Az elnyert két millió forint segít abban, hogy az elkezdett fejlesztéseket folytathassuk – tette hozzá az intézményvezető. A pályázat hat intézkedést foglalt magába. – Az első a home office munkaforma, ami egy lehetőség a dolgozóinknak. Heti egy napot biztosítunk számukra, elsősorban a kisgyerekes és szakmai munkakörökben dolgozó munkatársaknak. A második pillér a képzés, mely a hatékony időbeosztási stratégiákat segít megtalálni. Mindezek mellett fontos az egészségmegőrzés. Egészségügyi szűréseket és rekreációs napokat szeretnénk kollégáinknak szervezni – sorolta a pályázat elemeit Szabóné Balogh Anita. A projektfelelős kiemelte a közösségépítő családi rendezvényeket is, ezek keretében túrákra, családi sportnapokra várják majd a kollégákat. S szintén hangsúlyos elemként szólt a gyermekek felügyeletét biztosító lehetőségekről. – Nyáron egy hetes táborokat szeretnénk szervezni, valamint az könyvtár földszintjén egy multifunkciós teret alakítunk ki, ahol a gyerekek eltölthetik idejüket, míg szüleik befejezik a munkát. Mindezek mellett természetesen nagyon fontos az anyagi támogatás is, eseti bérkiegészítéssel szeretnénk motivációt nyújtani a munkatársak számára – tette hozzá végül a projekt felelőse. A címet mellettük elnyerte többek között a Szolnok Megyei Jogú Város Önkormányzat Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatósága is, valamint az Aba-Novák Agóra Nonprofit Kft. is. Utóbbi intézmény 2018, 2019 után idén is büszke lehet a Családbarát munkahely címre. Ahogy azt módszertani csoportvezető ezzel kapcsolatban kiemelte, fontosnak tartják, hogy partnereinkkel szorosan együttműködve alakítsák ki szolgáltatásaikat, megfelelve a közművelődési feladatellátás alapelveinek, ugyanakkor lehetőséget biztosítva a „családbarátság” elvének érvényesítésére, mely mind a munkahely, mind a szolgáltatások igénybevételekor elsődleges szempontként érvényesül. – Szemléletünket immár harmadszor ismerik el a címmel – hangsúlyozta Derecskei Edina. – Ráadásul a tavalyi cím átadóján Novák Katalin miniszter asszony felhívására benyújtottuk pályázatunkat a Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által hirdetett két kategóriára is, így elnyertük a „Családbarát Szolgáltatóhely Tanúsító Bronz védjegyet” és a „Családbarát Munkahely Tanúsító Bronz védjegyet”. – Ez nemcsak a munkahely, hanem a szolgáltatóhely családbarát szempontok iránti elkötelezettségéről is tanúbizonyságot tett. Mindezeken kívül a Magyar Vöröskereszt véradásszervezés támogatásáért elismerő oklevelet adományozott számunkra, míg kolléganőnknek a véradó mozgalomért kifejtett tevékenységéért Ezüst Emlékérmet adományozott – tette hozzá Derecskei Edina. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 2020-as évben Családbarát munkahely címmel ismerte el a Tiszamenti Regionális Vízművek Zrt. pályázatát is. A társaság egy millió forint támogatásban részesült a családbarát munkahelyek kialakítása céljára. A nyertes logó kifejezi a város és a családok kapcsolatát A Családbarát Szolnok logó pályázat nyerteseit csütörtökön díjazták. A pályázat célja olyan motívum készítése volt, melyben kifejeződik a város és a szolnoki családok kapcsolata. A díjakat Szalay Ferenc polgármester adta át a fiataloknak. Az első helyezett Bíró Mónika Viktória lett, aki a Soproni Tudományegyetemen tanul tervezőgrafika szakon. – A szolnoki Magiszter Gimnáziumban végeztem művészeti szakon. Az elképzelés egy virág volt eredetileg és abból emeltünk ki egy szirmot. Viszont ez túl komplikált és bonyolult lett volna. Így az egyik volt tanárom, Borsos Aliz segítségét kértem, aki azt tanácsolta, hogy kicsit egyszerűsítsem a formát, mert túl sok volt benne a szín. – A cél az volt, hogy a formák minél kifejezőbbek legyenek. Muszáj volt egy kis formát belevinni, mert nagyon személytelen volt. A mondanivalója mindenképp a család, ennek a fontossága és az itt élő közösségeket szimbolizálja. A helyzet nagyon új számomra, hisz még sosem nyertem pályázatot. Jóleső érzés – mondta el a nyertes. A második helyezett Erdős Tímea lett, aki betegség miatt nem tudott részt venni az eseményen. Harmadik helyezettként pedig Lakatos János zárta a pályázatot. A Mindmegette karácsonyi ajánlata Diós és mákos bejgli, úgy, ahogy a nagyi készíti