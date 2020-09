Civilek voltak, katonákká válnak: tartalékosokat képeznek Szolnokon

Július elsején az első csoportban húszan, szeptember elsején a második körben huszonöten jelentkeztek a Magyar Honvédség által hónapokkal ezelőtt bevezetett új szolgálati jogviszony feltöltésére. Kedden a MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis művelődési otthonában írták alá szerződésüket a kiképzés előtt álló speciális önkéntes tartalékos (SÖT) katonák.

A magyar kormány a járványhelyzet első hulláma közepette gazdasági akciótervet dolgozott ki, s meghirdette munkahelyteremtő programját. A Magyar Honvédség speciális önkéntes tartalékos katonai szolgálat bevezetésével segíti a kabinet ez irányú elképzelését.

– Eredményesnek bizonyult a honvédségi felhívás, sikerről azonban majd akkor beszélhetünk, ha a speciális önkénteseink a feladatvégzésük közben is megállják a helyüket – szögezte le Kovács Imre alezredes, a MH TTP MH 2. vitéz Vattay Antal Területvédelmi Ezred parancsnok-helyettese.

Július elsején az első csoportban húszan, szeptember elsején a második körben huszonöten jelentkeztek a Magyar Honvédség által hónapokkal ezelőtt bevezetett új szolgálati jogviszony feltöltésére. Kedden az MH 86. Ittebei Kiss József hadnagy Helikopter Bázis művelődési otthonában írták alá szerződésüket a kiképzés előtt álló speciális önkéntes tartalékos (SÖT) katonák.

Elmondta, az első csoportban csupán egyetlen személy morzsolódott le, ő a kiképzésig sem jutott el, mert az előzetes egészségügyi vizsgálaton alkalmatlannak találták. Ellenben akadtak olyan önkéntesek, akik a kiképzés után szerződéses katonákká váltak, annyira megtetszett nekik ez a pálya – hangoztatta az alezredes. Bizonyságul be is mutatta az első csoportban végzett Fehér Ágnes Beatrix SÖT közkatonát, akit meg is szólaltattunk.

– Miután elvégeztem az iskolát, kerestem a helyemet. Munkát vállaltam, majd dolgoztam a családi vállalkozásban is, de őszintén mondom, nem igazán vonzott a felkínált lehetőség. Nem sokkal később viszont épp a családban találtam meg az utamat. A bátyám, aki katonaként szolgál, bátorított, próbáljam ki magam a honvédség berkein belül. Amikor meghirdették a speciális tartalékos katonai rendszert, azonnal jelentkeztem. Az első napok nem voltak könnyűek, mert ugyan fizikálisan nem volt gondom, ám mentálisan gyengének éreztem magam. Ezt a lelki tusát hátrahagyva azonban most úgy érzem, jól döntöttem. Ezek után szerződéses katona szeretnék lenni! – hangsúlyozta határozottan jövőbeli elképzelését Beatrix.

A speciális önkéntes tartalékos katonának jelentkező civilekhez szólt szerződéskötésük előtt dr. Berkó Attila tartalékos ezredes, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal vezetője, a megyei védelmi bizottság elnöke. A kormánymegbízott köszönetet mondott a haza szolgálatáért tett vállalásukért, kitartást és a katonai életpályára való törekvést is kívánt a kiképzés előtt álló második SÖT-csoport tagjainak.