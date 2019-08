Csak a fantáziájuk szabott határt a táborozóknak

Kézműveskedés, túrázás, nyelvtanulás és sok más szerepel a kenderesi és kisújszállási iskolák, valamint a civil szervezetek által szervezett táborokban.

Tizedik alkalommal rendezi meg a héten gyermektáborát a kisújszállási Szalma és Csuhéfonók Baráti Társasága, Szabó Katinka vezetésével. Az idei tábor a mese köré épül.

Ottjártunkkor az űrben nap programfelelőse Gönczi Edit volt, vele beszélgettünk a Nagykun Klub udvarán, miközben tíz helyszínen készültek banános dobozból a verdák, az autómosók, a csillagos-eges faliórák és sok-sok más.

– Hétfőn a mese napja keretében pajzs, kard, nemezruha, öv készítése volt a program, de tegez, vármakett, mesetarisznyák is készültek. Ma az űrhajó mellett Star Wars család készül gurigából, de lézerkard, szívószálkilövős űrhajó, autómosó, nagy dobozos autó és városóra is.

– Szerdán a tenger világa keretében Poszeidón-szigony, dobozhajó, spatula teknős, hableánypálca is szerepel, csütörtökön kagylómedál, sellőkorona, -szoknya, tengeralattjáró is lesz a készítendő tárgyak között. Utóbbit délután, a csónakázótónál vízre is bocsátjuk, Barta Kálmán modellező bemutatója után – sorolta Gönczi Edit.

A tábor fénypontja a csütörtök esti avatási ünnepség, ahol – a szülők részvételével – jelmezbe öltözött és megkoronázott sellőkirálylányokat és karddal, szigonnyal felvértezett Poszeidón istenekre hasonlító fiúkat avatnak. A pénteki nap pedig a hét során be nem fejezett játékok elkészítésével telik a táborban, ahol öttől huszonegy éves korig vannak gyerekek, a nagyobbak már animátorként. Van, aki kilencedik alkalommal jött. A közel száz gyermek nyolcvan százaléka visszajáró, a segítők az egyesület tagjai, de pedagógusok, szülők is vannak itt.

Naponta tizenhárom-tizenhatféle tárgyat készítenek különböző technikákkal a gyerekek az adott témakörben. Nagyon fontos, hogy minden újrahasznosított anyagból készül, és a hulladékot is szelektíven gyűjtik, ez is része a játékos tanulásnak, ismeretszerzésnek. Délutánonként játékos jóga van Balogh Anita vezetésével. Mindennap építgetik a gyerekek a dobozvárakat, és a fiúk csatát is vívnak.

– Én óvodáskorom óta járok ide, most ötödször jöttem. Itt jó a hangulat, jó dolgokat készítünk, és soha nem megyek haza üres kézzel – mondta Németh Jázmin Andrea. – A keddet vártam a legjobban, mert ez a falióra a kedvencem, én voltam az első, aki elkészítette. A szekrényemben őrzöm mindazt, amit eddig a táborban csináltam.

Papp Villő harmadszor táborozik, szeret barkácsolni, de a csilivili, csajos dolgokat is imádja.

Szalay Luca hamar belepattan a banános dobozból készített autójába, és büszkén mutatja, van kormánya és kereke is.

– Imádok kézműveskedni, szeretnék még csinálni űrhajót és űrlényt is. Másodszor vagyok itt, de jövőre is biztos jövök – jelenti ki határozottan a másodikos kislány.

A hétéves Majláth Zsombor is másodszor van itt.

– Nekem ez az autó tetszik eddig a legjobban, de még űrhajót is fogok készíteni, és a tutajomat is vízre fogom majd bocsátani – árulta el, és már szaladt is, hogy hozzáfoghasson saját űrhajója elkészítéséhez. A táborozó gyerekeket hallgatva biztosra vehető, hogy élményekkel telve mennek haza.

A kenderesi Szent Imre Katolikus Általános Iskola diákjai igen változatos táborokban vesznek részt a nyáron. Mint azt Nagyné Lenge Margit igazgatótól megtudtuk, már volt kerékpáros tábor az Őrségben, hittantábor Egerben, Sarudon kerékpáros tábor, drámatábor Nagybörzsönyben, s lesz még felsős tábor Egerben.

A sarudi táborban huszonhat tanuló és három kísérő pedagógus vett részt, akik első nap a Tisza-tavi mini ZOO-ba tekertek át, ahol állatokat simogathattak és etethettek. Volt még sétakocsikázás, a Tisza-tó körüli gáton eltekertek Poroszlóra, a Tisza-tavi Ökocentrumba, másnap Tiszanánára, a kalandparkba is kerékpárral mentek. Volt kézműves-foglalkozás is, ahol egy levélen ugráló békát készíthettek az alsós gyerekek – sorolta az igazgatónő.