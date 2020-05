Családi program lett a martfűi Mesélde

A meséknek, mondókáknak, népdaloknak ebben a furcsán átalakult világban még nagyobb jelentőségük van. Videókon folytatódik a Martfű Városi Művelődési Központ és Könyvtár népszerű baba-mama foglalkozása. A Mesélde legújabb történetei a város honlapján is megtekinthetőek.

– Hét éve nyáron próbálkoztunk először Danolda címmel baba-mama foglalkozást tartani Papp Gergő gitáros barátommal. Havi rendszerességgel, majd az igény növekedésével kéthetente szerveztük az alkalmakat, ahová általában tíz-tizenöt baba és anyukája, időnként apukája, nagymamája jött el – számolt be hírportálunknak a kezdetekről Székácsné Tálas Gabriella, a martfűi könyvtár vezetője.

– Az ilyen típusú foglalkozások során az volt a célunk, hogy tudatosítsuk a szülőkben, hogy a dúdolásnak, mondókázásnak, az ölbéli játékoknak milyen nagy szerepük van abban, hogy a kisgyermek boldog, kiegyensúlyozott legyen. Fontos az érzelmi nevelésben, a mozgás- és beszédfejlődésben, segít a közösségbe való beilleszkedésben, de különleges kapcsot jelent a szülő és a gyermek között is – részletezte a foglalkozások vezetője.

A gyermekkönyvtár programja nemcsak közösséget teremt, hanem már egészen kicsi korban elkezdi az olvasóvá nevelést.

– A legkisebbeket is bevonzzuk a könyvtárba, és a szülők is kellemes környezetben oszthatják meg egymással örömüket, gondjaikat, valamint tanácsokat kaphatnak egymástól, miközben kisgyermekük biztonságban, jól érzi magát – mondta.

A legkisebbek után az óvodáskorúakkal is keresték a kapcsolatot a könyvtár dolgozói, így születhetett meg a Danolda testvére, a Mesélde, ami részben családi program, részben csoportfoglalkozás.

– Papp Gergő zenei kísérete nagyban színesítette a délutánokat, egy ideje pedig Kengyel Éva kolléganőm kreatív, játékos ötletei, bábjátékai teszik izgalmasabbá a foglalkozásokat – emelte ki Székácsné Tálas Gabriella.

– A mese csodálatos erejét adjuk át, igény szerint alsó tagozatos osztályoknak, valamint óvodás csoportoknak is tartunk egy-egy foglalkozást. A meséket mondókákkal, dalokkal, játékokkal, találós kérdésekkel körítjük. Küldetésnek tekintjük a történetmesélést, a képzeletnyitogatást is. Nagy öröm, hogy Meséldénk már családi programnak számít a városban – hangsúlyozta, majd kitért a jelenlegi helyzetre is.

– Amikor be kellett zárnunk olvasóink előtt a könyvtár ajtaját, azonnal elkezdtük törni a fejünket, hogyan juttathatnánk el a meséket, mondókákat a gyerekekhez. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert intézményünk a város médiacsoportjával egy épületben található. Így természetes volt, hogy hozzájuk fordulunk segítségért, velük együtt valósítjuk meg a helyzethez alkalmazkodó Meséldét.

– A közzétett videók kapcsán üzenetekben erősítenek meg bennünket a szülők, pedagógusok, hogy fontos, amit csinálunk, szükség van rá. Sokan számoltak be róla, hogy esti meseként nézik, hallgatják videóinkat, a gyerekek akár többször is ugyanazt a mesét kérik, és várják a következő részeket – tette hozzá büszkén a foglalkozások vezetője.