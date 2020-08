Családokat vártak a kakaópartira Szolnokon

Különleges programot rendeztek a Kertvárosi Közösségi Házban. A kakaópartira a városrészben élő családokat várták.

– A program a „Még több ok SzolnOK!” projekt keretében valósult meg – mondta el Szabó Andrea intézményvezető. A gyerekek unikornist készíthettek, ez főleg a lányokat csábította, ahogyan a karkötő-, illetve nyaklánckészítés is. A fiúk csocsóztak, de emellett kirakók, fajátékok és színezők várták a gyerekeket és persze a szülőket is.

– Aztán előkerültek a csokis kekszek, mert csokiskeksz-evő versenyt is hirdettünk. A feladat az volt, hogy minél lassabban kellett megenni a finomságokat. Jólesett ezek után a kakaó, ami nem maradhatott el, hiszen a rendezvény is erről kapta a nevét – számolt be mosolyogva a részletekről az intézményvezető.

Szabó Andrea hozzátette, reméli, hogy a közeljövő rendezvényei már nem maradnak el, hiszen a városrészben van érdeklődés a szórakoztató programok iránt. – A következő eseményünk augusztus 22-én lesz – tette hozzá.