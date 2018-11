Családügyi döntésekről tájékoztattak a városházán

– Több olyan döntés is született nemrég a parlamentben, amely a magyar családok sorsát jelentősen befolyásolhatja.

Ezek hátterében pedig a népességfogyás megállítása áll… – jelentette be sajtótájékoztatóján Szalay Ferenc polgármester. Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő ezután arról beszélt, a lakásáfát, a nyugdíjprémiumot és a családi otthonteremtési kedvezményt is érintették a döntések.

Elmondta, 2023-ig marad a kedvezményes lakásáfa az építési engedéllyel rendelkező ingatlanokra. A jövő év végét követően azoknál a lakóingatlanoknál alkalmazható az öt százalékos mértékű áfa, amelyek építésére 2018. november elsején már van végleges építési engedély. Illetve – a 300 négyzetméter alatti lakóingatlanok esetében – az építését addig bejelentették.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Idén is 2,5 millióan kapnak nyugdíjprémiumot, amelynek maximális összege 18 ezer forint. Ennyit kapnak az átlagnyugdíjjal rendelkezők is. Az ellátáshoz nemcsak az öregségi nyugdíjasok, hanem a nyugdíjszerű ellátásra jogosultak is hozzájutnak – részletezte a képviselő.

Dr. Kállai Mária a családi otthonteremtési kedvezményről is szót ejtett. Megtudtuk, december elsejétől a kétgyermekes családok is igényelhetik már a tíz millió forintos kedvezményes kamattámogatású kölcsönt.

A háromgyerekes családok ugyancsak a jövő hónap elejétől vehetik igénybe az öt millió forinttal megemelt, összesen tizenöt millió forintos keretet. A képviselő emlékeztetett, a jövő évi költségvetésből mintegy kétezer milliárd forint jut majd a családok támogatására.