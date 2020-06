Csányiék főzőshow-jában sokan fakanalat ragadtak

Nem sokkal a koronavírusos korszak és a vele járó korlátozási intézkedések kihirdetése után elindult a Karanténkukták nevű mozgóképes sütő-főző show az egyik leglátogatottabb internetes közösségi portálon. A Csányi Sándor szakmai mentorálása mellett zajló szórakoztató gasztronómiai műsor ötletgazdája az abonyi születésű szolnoki gulyáskirály lánya, a veresegyházi Veres 1 Színház színművésze, Csányi Erika és párja, Bali János.

A mindmáig nagy népszerűségnek, ezáltal méretes netes látogatottságnak – ez idáig több mint háromszázezren tekintették meg – örvendő vlog (videóblog – a szerző) egyáltalán nem képezni óhajtja a konyhaművészetet autodidakta és mesterfokon művelő alkalmi séfjeit. Arra vállalkozik, hogy a nem szakmában, csupán házi főzőműhelyében olykor tüsténkedő közembereket és neves közéleti szereplőket szólít a tűzhely közelébe. Eddig még senki nem sütötte meg a kacsóit, és senki nem égett le. Viszont mindenki jól szórakozott: a karanténkonyhában munkálkodók és a webes tévéműsor nézői egyaránt.

Csányi Sándorral arról beszélgettünk, kiket tudtak megnyerni karanténkuktának, és ők milyen ételeket készítettek el a kamera előtt.

A legtöbb résztvevő otthon sürgölődött a tűzhely körül

– Az eredeti terv az volt, hogy a még ismeretlen járványhelyzetből adódó félelmek miatt, akiket csak lehet, tartsunk otthon. Tapasztalat, hogy elzártságban az emberek azért feltalálják magukat. Sokan a konyhában találtak, találnak maguknak elfoglaltságot. Eleinte jól bevált receptek után sütnek, főznek, majd pedig kezdődik a kísérletezgetések időszaka. A „Karanténkukták” műsorban mindkét műfajból szerepeltek kínálatok a menüben.

– Miután a lányom színész, és a műsor forgatókönyvének alapjait ő jegyzi, a legtöbb szereplő a színházi világból került ki. De bemutatták szakácstudományukat kevésbé ismert jelentkezők is, napról napra mások – avatott be a részletekbe a webes főzőshow szakmai tanácsadója.

Csányi Sándor azt is elmondta, a vesztegzár miatt a legtöbben saját otthonukban sürgölődtek a tűzhely körül, mások Skype-on jelentkeztek be, és úgy sütöttek. Akadtak olyanok is, akik nem vállalkoztak főzőtudományuk bemutatására, ők csupán kedvenc ételeiket sorolták fel, melyeket a Csányi Erika–Bali János séfguruk készítettek el. És hogy eddig kik és miket tettek le a „csatorna” március 21-i megjelenése óta a konyhaasztalra? Lássuk csak!

– Az első adásban a műsor házigazdái, a lányomék szakácskodtak. Jól odacsördítettek egy gazdag nyaklevessel, majd a kiadós sertéspörkölt után lekváros palacsintával zárták le az első részt. Majd jómagam egy huszárgulyással kedveskedtem. Főzés közben citeráztam, gitároztam, énekeltem, és néhány kupica kisüsti társaságában bearanyoztam a magam és mások napját is. Mire befejeztem a hagyományőrzőknek szánt ételt, hát mit mondjak, katonasorozós hangulatba kerültem.

– Aztán fakanalat fogott Prezsmer Fülöp, a Gyimesi Panziók Szövetségének elnöke és Poráczki András, az Emődi Pincegazdák és a Tehéntánc Zenekar tagja, illetve Fenyves Attila nagykörűi lokálpatrióta. Gál Zoltán, a Bécsi Gulyásfesztivál zsűrielnöke egy fergeteges grillpartival lepte meg a világhálós vendégsereget. Majd bejelentkezett Komlósi Mihály, a bográcsételek mestere Hajósról, aki a Vitézek udvarházából adott nekünk egy remek bográcsdzsemborit, valamint Bihacsy Laci bácsi gasztroguru Hódmezővásárhelyről, aki ugyancsak helyi ínyencségeket tálalt fel.

Erdélyi és délvidéki ételeket is készítettek a vendégek

A határon túliak sem voltak restek. A délvidéki Vajdaságból, Zenta-Felsőhegyről Ősz Szabó Imre hagyományőrző, Martonosról Kenyeres Dénes, Magyarkanizsáról Szecsei Szilveszter főzött. Az erdélyi Szatmárnémetiből Varga „Öcsi” étteremvezető és hobbiszakács, illetve Kiskolcsról Jónásné Varhol Gyöngyi volt a vendégük, egyben „sztárháziasszonyuk”. A felvidéki Fülekről Bódi Andrea és Gyetvai Viktória bábművészek, azaz a szlovákiai „Mesefigurák” szorgoskodtak egy adás erejéig.

– És hát soroljuk akkor fel azon színészeket, akik konyhai kötényt vettek magukra, és azokat is, akik csupán videón keresztül jelentkeztek be, de kedvenc ételüket Erikáék készítették el, otthonukban. Balázs Andrea, a Veres 1, illetve a Karinthy Színházak oszlopos tagja egy alkalommal például paprikás krumplira vállalkozott. Bár a mű remekre sikerült, ám miután egy technikai malőr meghiúsította az élő adást, így a népszerű komika kénytelen volt egy tökfőzelékkel „újrázni”.

– Faragó „Topi” András azonban profi volt, úgy a felvétel alatt, akárcsak a különleges rakott batátájával is. Csonka „Pici” nem bízta a kéttojásos rántottáját a véletlenre. Noha nem csapott bele a lecsóba a speciálisnak alig nevezhető ételével, de legalább tejföllel lágyította, krémesítette, hovatovább „cicásította” – ahogyan nagymamája zselésen ringatózó omlettjét gyermekkorában jellemezte. Megismételhetetlen műve Csonka Bandi után szabadon „Rántotta a’la Brandy”-ként veszett el az utókor számára.

– Remekbe szabott volt azonban a szolnoki születésű, egykoron Széchenyi gimis diák, ma már népszerű színésznő, Molnár Gyöngyi és kedvese, Pásztor Tibor többfogásos menüje: sült karaj fűszeres gombával és mozzarellával, valamint máglyarakás. A fiatal szinkronszínész Czető Ádám, valamint párja, Magyar Viktória kiváló ebédje bazsalikomos farfalle és New York-i sajttorta volt. Fésűs Nelly tejfölös, citromos csirkebecsinált-levest, illetve banános sütit rendelt, Nagy Sándor rántott húst tört krumplival, valamint az ehhez elmaradhatatlan uborkasalátát kért – listázta a feltálalt melegétel-felhozatalt a gulyáskirály.

Zöldbableves, sült csülök, tiramisu, vaníliapuding

Rajtuk kívül a szolnoki Szigligeti Színház egykori és jelenlegi társulatának tagjai, illetve a teátrum gyakori vendégművészei is karanténkuktákká váltak.

– Annak ellenére, hogy mint egy valamire való Michelin-csillagos étteremben, a sztárséfek a segédekre bízzák a fő ételek elkészítésének részelemeit. Így hát, esetünkben Erikáék gyártották le Dósa Matyi kedvencét: a tárkonyos-csomboros zöldbablevest, az alapléből kimenekített sertéslábból készült sült csülköt, illetve a desszertként felszolgált tiramisut. Máskor pedig Mihályfi Balázs zöldborsófőzelékét tükörtojással és a hozzá illő vaníliapudingot barackbefőttel, mely nem kis bonyodalmat okozhatott elfogyasztójának gyomrában. Nos, hát eddig így telt, ezekkel a fogásokkal telítődött a rendhagyó gasztronómiai főzőműsor, a Karanténkukták az interneten – mesélt minderről hírportálunknak Csányi Sándor.