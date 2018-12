Csatáztak a cserkészek, megmenekült a Mikulás

1802, 4152, 1289 – ilyen és ehhez hasonló kiáltások verték fel a Tiszaliget csendjét szombaton délelőtt, ahol az esős, borús idő ellenére nyüzsögtek a fiatalok. Mint kiderült, egy számháború kellős közepébe csöppentünk, amit a nagyobbak ugyanúgy élveztek, mint a kicsik. A gyaloghíd lábánál pedig csipeszfogóval töltötték a délelőttöt a gyerekek. Ezekkel a programokkal kezdődött el a XIX. SzoMiCs, vagyis a Szolnoki Mikulás Csata. De mi köze mindehhez a Mikulásnak? Az is kiderül.

A szolnoki 196. számú Damjanich János Cserkészcsapat minden évben megrendezi a SzoMiCsot. A programot eredetileg a megyénket is magában foglaló VIII. (nyugat-alföldi) Cserkészkerület csapatainak szervezik, de évről évre egyre többen érkeznek az eseményre. Idén már több mint 230-an vettek részt a mikuláscsatán. Szajolon, Jászdózsán, Rákóczifalván, Jászboldogházán és Jászberényen kívül Ceglédről, Kecskemétről, Ócsáról és Budapestről is érkeztek cserkészek Szolnokra.

A SzoMiCs minden évben egy kerettörténetre épül, idén a Hős6os című animációs mesére esett a választás. Így ezen napon a Tisza-parton és környékén könnyen szembe találhattuk magunkat az egyik főhőssel, Hiróval vagy a történet legszerethetőbb karakterével, Baymaxszel, a robottal. A Hős6os tagjainak azonban komoly feladattal kellett megküzdeniük.

A Mikulás ugyanis idén gyorsabban szerette volna kézbesíteni a csomagokat, ezért egy teleportkapuval akart utazni. Ehhez segítséget kért egy kabuki álarcos férfitől, aki miután mikrobotok irányításával megépítette a kaput, elrabolta a Mikulást. A Hős6os tagjai azonban megtalálták, és legyőzték a gonosztevőt, akit a Tisza-parton szirénázó autóval végigszáguldó polgárőrök fogtak el, hogy megkapja méltó büntetését.

Már csak a Mikulást kellett megtalálni. Hőseink a cserkészek segítségével rá is leltek a város szelfipontjánál, a SzolnOK! felirat O betűjében kábultan fekvő Mikulásra. Miután Hiro felébresztette, szegény Mikulás azt sem tudta, hol van és ki az a sok ember, aki körbeveszi. De amikor kiderült, hogy ez a sok gyerek mind érte jött, hogy kiszabadítsa, olyan hálás volt, hogy csomaggal jutalmazta a cserkészeket.

Előtte azonban, mivel mindenki megéhezett a nagy csatában, együtt belakmároztak a finom, meleg rénszarvaspörköltből.

Délután számos program közül választhattak a cserkészek. A kisebbeket a kézműveskedés mellett meseerdő is várta, ahol újra átélhették a kabuki álarcos férfi elfogását. A nagyok pedig szabadulószobán mehettek végig vagy a városi akadályversenyen bizonyíthatták tudásukat és rátermettségüket.

Ez utóbbin a csapatoknak nem volt egyszerű dolga, hiszen egy térkép és eszperente nyelvű leírások alapján kellett megtalálniuk a városban azokat a helyeket, például pékséget, mozit, pizzázót vagy a karácsonyi vásárt, ahol egy levelet rejtettek el. Ezt azonban eszperente nyelven kellett elkérniük. Ha rossz helyre mentek be, elég nagy szemeket meresztettek a cserkészekre.

Nagyon népszerű volt a Just Dance program, ahol a kicsik és nagyok együtt mutathatták meg tánctudásukat. Ezenkívül élő társasjáték és láthatatlan utazás is várta a cserkészeket. Este a tizenhat éven felüliek pedig részt vehettek a Lélekszínházban, amely az Istenkapcsolatot kiemelő komolyabb lelki program.

A nap filmvetítéssel zárult, és mi mást nézhettek volna meg, mint a Hős6ost. Ekkor már előkerültek a hálózsákok, a cserkészek ugyanis az éjszakát is együtt töltötték, a Cserkészház nagytermében. Másnap a reggeli és a szentmise után pedig mindenki felejthetetlen élményekkel térhetett haza.

A polgárőrség is bekapcsolódott

A 196. számú Damjanich János Cserkészcsapat parancsnoka Kiss Márton, avagy Baymax. A szolnoki csapatban a legtöbb keretmesénél ugyanis a csapatparancsnok alakítja a főszereplőt.

– Nem volt egyszerű focis vállvédőt találnom a jelmezemhez, de sikerült, és a bokszkesztyűkért is meg kellett tennem egy utat még pénteken – árulta el Márton. – Igyekszem mindent megtenni azért, hogy a gyerekek igazán át tudják élni a keretmesében történteket. Nekem ez a minden, de mi, szervezők is ugyanúgy élvezzük ezt a programot, mint a többi cserkész. A SzoMiCs-ra kitalált feladatokban pedig szerencsére sokan partnerek. Idén például a polgárőrök elvállalták, hogy autóval elviszik a gonosztevőt, de a városi akadályversenyben részt vevő üzletek, éttermek tulajdonosai is mellénk álltak.

