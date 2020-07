Cseresznyés sajtot is szokott készíteni Nagy Gergely

Nagy Gergely már szülőfalujában is találkozott a sajtkészítéssel. A tevékenység lenyűgözte, s végül beteljesedett az ebbéli „szerelem”. A nagykörűi fiatalember végül kedvese által került mindennapi kapcsolatba a házi sajtkészítéssel, családjával Nógrád megyében él, ahol manapság különleges, ízletes sajtokat készít.

– Az ínycsiklandó sajtok készítéséhez fantáziára, türelemre és elhivatottságra van szükség – vallja Nagy Gergely. A fiatal családapának mindegyikből akad, hiszen szívvel-lélekkel állítja elő a sajtokat, ráadásul kísérletező típus, szívesen ötletel, próbál ki különböző ízesítéseket, s örömmel fogadja egy-egy újdonsággal kapcsolatban az elismeréseket.

De hogyan kezdődött mindez? Miként vált a sajtok rabjává a körűi születésű fiatalember?

– Nagyjából tíz esztendővel ezelőtt találkoztam először a sajtkészítéssel, egyik barátomék kezdtek el ezzel foglalkozni. Nem túlzok, ha azt mondom: lenyűgözött. Aztán megismerkedtem az állattartással is. Feleségem családja Nógrád megyében él, sógorom már akkor juhokat és kecskéket tartott, és ők már készítettek sajtokat – mesél a kezdetekről Gergely, akit annyira elvarázsolt ez a tevékenység, hogy saját magát képezte, rengeteget olvasott ezzel kapcsolatban, s természetesen tevékenyen is részt vett a tej feldolgozásában.

Később hivatalosan is kitanulta a tejes finomságok előállításának „tudományát”, a hobbi sajtkészítésből gyorsan mindennapos program lett.

– Ma már Nemtiben, családi házunk mellett kialakított kis műhelyben gyártjuk a házi sajtokat. A tejet a sógorom tanyáján élő állatok – melyek között már szarvasmarha is van – adják. Ez Mátranovák külterületén, Kútfőpusztán található egy dombos területen, melyet a köznyelv Haldának hív. Innen ered a sajtjaink fantázianeve – avat be a részletekbe.

Ezekből a sajtokból pedig mára már sokféle van. Aki kóstolta, azt mondja, hogy érdemes újra megízlelni bármelyiket. A teljesség igénye nélkül van parenyica, mozzarella, camembert és gomolyasajt, de készítenek trappista jellegű sajtot, fetát és persze érlelt sajtokat is. Gergely és családja szívesen kísérletezik az ízesítésekkel is.

– Személy szerint szeretem a lila hagymás, a csilis, az olívabogyós és a paradicsomos sajtokat, de született nagykörűiként természetesen kísérleteztem már cseresznyés sajtok készítésével is. Mindig van valami új ötlet, amit kipróbálok, bevallom, nehezen tudok leállni. Egy így született különlegesség például a tehéntejből készült, Galya nevet kapott érlelt, félkemény sajt. Ezt nagyon szokták szeretni a kóstolókon – mondja szerényen, de azért büszkén a fiatalember.

Hát valahogy így történt… Így lett egy felnőttképzési és közgazdász végzettségű fiatalemberből háztájisajt-készítő kistermelő. Gergely megkóstolta a sajtokat, megszerette, ízlelgette, kitanulta a szakmát és most úgy érzi, azt csinálja, amit szeret. Így kerek a világ, és a sajt…