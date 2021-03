Csodájára járnak Kiss Anita betonból elkészített alkotásainak

Általános és középiskolásokat tanít rajzra Kiss Anita, mellette operatőr-vágóként dolgozik a helyi televíziónál. Kerékpárostúrákat is szervez egy baráti társasággal, párjával pedig a helyi menhelyről ideiglenes kutyabefogadók. Az online oktatás időszaka alatt betonból kezdett el ékszereket, vázákat készíteni.

– A Baptista Alapfokú Művészeti Iskolában és a Móricz Zsigmond Református Kollégiumban taní­tok. Valóban, sok mást is csinálok, tévézek, kerékpározom, de a kutyamentés is fontos számomra, ha marad még időm, akkor szeretek festeni – kezdte történetét Anita, aki elárulta, már kiskorában is alkotott.

– Soha nem unatkoztam, mindig lekötöttem magam valamivel. Szerettem barkácsolni, nem babák, hanem kalapács és kisautó volt inkább a kezemben. A kreatívkodás a továbbtanulásomat is meghatározta, rajztanári végzettségem van. Ott is fát faragtam, foglalkoztam drótból összerakott installációkkal, a betonból megvalósított dolgok is régóta foglalkoztattak.

– Igazából az online oktatás időszaka alatt volt több időm ennek utánanézni. Első munkámként a kertbe járólapokat öntöttem betonból, diófaleveleket tettem bele mintának. Ez nagyon megtetszett, sikerélményem volt, utána kezdtem el ékszereket, vázákat, kaspókat készíteni. Itt a formákat magam készítem, sok újrahasznosított tárgyat – flakonokat, kémcsöveket, joghurtospoharakat – is felhasználok.

Anita főként arany, fehér és fekete színekkel dolgozik.

– Menet közben alakult ki, próbálkoztam több színnel, de úgy érzem, ezek passzolnak a beton alapszínéhez. A tárgyak jó része ajándékba készül születésnapra, névnapra, tetszik, hogy örömet szerzek vele. Amikor átadom, érzem, hogy tényleg őszinte az öröm. Anyukámnak már csináltam betonból madáritatót, de több nagyobb virágkaspót is.

– Ez a hobbi nem egy-két perces történet, huszonnégy órán át az öntőformában van az adott tárgy, és már jár rajta az agyam, hogyan kellene díszíteni… Az ananász ajándékötletként indult, a szilikonformájához készítenem kellett egy tartót is – tette hozzá

Most a nagyobb kaspókra összpontosít.

– Eleinte türelmetlen voltam, nem vártam eleget, ezért elrepedt, úgyhogy az új hobbim engem is türelemre tanított. Az ékszerkollekcióimhoz különböző formákat készítek, ugyanúgy kap egy vízzáró réteget a fülbevaló, nyaklánc is, mint a váza, kaspó. Gimnazista tanítványaimnak is tetszenek a betonékszerek, tárgyak, így útmutatásom alapján ők is belefogtak a készítésbe.

A lelkes kisújszállási pedagógus már várja a jó időt, hogy minél nagyobb darabokat készíthessen.

– Télen a konyhában betonoztam, ami behatárolta a lehetőségeimet. A nagyobb vázákat, kaspókat már a szabadban fogom készíteni. Ez azért jó hobbi, mert a gondolataimat is eltereli a járványhelyzetről. Talán, ha újra­nyithat a Vigadó, nem elképzelhetetlen, hogy egy önálló kiállítást is bemutassak munkáimból – tette hozzá Kiss Anita.