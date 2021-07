Csodálatos állatvilág csábítja megyénkbe a nyugalomra vágyókat

A történelmi látványosságok, fürdők, múzeumok mellett a természeti kincsekért is érdemes megyénkbe látogatni. A turisták az arborétumok, a parkerdők és vizek mentén ráadásul csodálatos állatvilággal találkozhatnak, s felejthetetlen élményekkel gazdagodhatnak szűkebb hazánk „madárparadicsomaiban” is.

– Sok olyan terület van Jász-Nagykun-Szolnok megyében, melyek különleges élményeket nyújthatnak a természetbarátoknak – mondta el Pálinkás Csaba, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Helyi Csoportjának elnökhelyettese.

– Akik szívesen túráznak, biztosan rálelnek olyan helyekre, ahol nyugodt környezetben tölthetik el a szabadidejüket, s tulajdonképpen csak állatokkal találkozhatnak. Az érdeklődőket igazi „madárparadicsomok” várják megyeszerte. Tulajdonképpen mindegy is, merre indulnak el, hiszen a Közép-tiszai Tájvédelmi Körzet számos területet foglal magában a térségben – emelte ki Pálinkás Csaba.

Az elnökhelyettes rámutatott, hogyha a tájvédelmi körzetet „leszűkítjük” a Tisza galériaerdőire, akkor is hosszú a megfigyelhető madárfajok listája.

– Felsorolni is nehéz lenne, milyen madarakat figyelhetünk meg a Tisza mentén, az ottani területek zavartalanságának köszönhetően nagyon sok énekes-, vízi- és ragadozómadarat kaphatunk lencsevégre – tette hozzá Pálinkás Csaba.

A madarakban gazdag területek sora természetesen nem ér véget a Tisza-parton.

– Aki vízimadarakat szeretne látni, annak érdemes a Tisza-tó, valamint a Kunság felé indulni. Gondoljunk csak a Nagykunsági-halastavakra, Kengyel, Bánhalma és Karcag térségében elsősorban vízimadarak fordulnak elő, a kisújszállási és karcagi rizsföldek térsége partimadarak vonuló- és fészkelőhelyeinek számítanak – sorolta Monoki Ákos.

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatósága Közép-Tisza-Jászság Természetvédelmi Tájegység természetvédelmi tájegységvezetője szerint sok egyéb terület mellett nem szabad megfeledkezni Mezőtúrról sem, ahol a Hortobágy-Berettyó folyó városi szakasza több mint száz pár fattyúszerkő- és kormos szerkő költőhelye.

Szolnok környékén is nagyon sok madárbarát terület van, melyeket a témában jártas, sokat tapasztalt önkéntes természetbarátok, madármegfigyelők rendszeresen bejárnak. Közöttük Hajdú Tamás, aki saját állomást alakított ki a madarak tanulmányozására. A szolnoki fiatalember a Millér horgásztó közelében található mintegy öthektáros Madárfigyelő Szolnok területén madárleseket állított fel, itatókat, etetőket létesített a madaraknak, s odúkat helyezett ki azok költésének elősegítésére.

– A saját területemen is gazdag a madárvilág, de emellett rendszeresen járok be más térségeket is. Szolnokon mindenképpen megemlíteném a tiszaligeti egyetemi campus hihetetlen fajgazdagságú énekesmadár-állományát, kedvelt hely számomra a volt cukorgyári ülepítők területe, ahol nagyon sok partimadár figyelhető meg, és a megmaradt szandaszőlősi homokbánya partifecske-gyurgyalag állománya is nagyon fontos. Érdekes lehet még a dobapusztai gémtelep, valamint a Besenyszög közelében lévő több parlagi sas élettere is – tette hozzá Hajdú Tamás.