Csodaszép növények teremnek a karai gazda kertjében

Párját ritkító paprikatermés, zamatos füge, kiállításra szánt karalábé és megannyi más ízes csemege jellemzi a karai Kecskés József kertjét. A helyi gazdától korábban már megtudhattuk, a különleges növények termesztése sem áll távol tőle. A kolbásztök mellett idén a ceruzabab hozott rendkívüli termést a háztáji birtokon.

– Idén a mogyorófámra futtattam fel a ceruzababot, aminek az egyik termése 88 centire nőtt! – vezetett be kertjébe Kecskés József. A karai gazda ezután arról beszélt, a környéken csak kevesek által termesztett növényt nem éri meg a talajon futtatni, mivel az könnyen elrohad. A nagy meleg pedig ugyancsak sokat árthat neki, hiszen a termése hamar elszáradhat. Mégis érdemes jó gazda gondosságával bánni vele, merthogy főzelékbe és levesbe téve is finom csemege.

A nyári zöldségek és gyümölcsök között sétálva Józsi bácsi azt ecsetelte, ebben az évben is terem kolbásztök a kertjében, nemsokára pedig már fogyasztható is lesz a helyben szintén ritka növényféle.

– Nagyjából két-három hét kell még neki, hogy ehető legyen, mert egyelőre nagyon kevés „húsa” van – tette hozzá. Azután a közeli melegágyat is megmutatta, ahol többek közt terménykiállításra szánt színpompás csemegéi is nevelkednek. Az itteni karalábé és kápia paprika például biztosan a községi növénymustrára kerül majd.

A gazdától itt azt is megtudtuk, hogy korábban szép eredményeket ért el az efféle rendezvényeken, s büszkén mutatta a programokon készült fotói mellett oklevelét is, melyet immár öt éve vehetett át. A fólia alatt tartott növényeken túl másutt is akadt még érlelődő finomság.

– A szőlő éppen most érik. Nem lehet viszont eladni, nincs ugyanis annyi, hogy érdemes legyen. Pálinka lesz belőle! – mosolyodott el.

– Egyáltalán nem permetezem a növényeimet. Nem azért ilyen gyönyörűek, mert így kezelem őket. Persze nagy gondot fordítok a gyomtalanításra is. Bárki láthatja, hogy sehol sincs dudva a kertemben.

– Ráadásul az egész területet egyetlen apró kapával művelem meg. Méghozzá székre ülve, lépésről lépésre, mert csak így tudok dolgozni a földön. Évek óta kapálok már így a hátam miatt – folytatta a gazda, aki mint mondta, feleségével, Rózával él Ady Endre úti otthonukban. A kert zöldség- és gyümölcsféléiből ő varázsol ínyenc fogásokat.

– Hogy melyik étel a kedvencem? Nem tudnám megmondani. Mindig az a variáció a legjobb, ahogyan Róza készíti – bókolt kedvesen a kertész.