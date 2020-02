Csökkent a halálos balesetek száma tavaly megyénkben

Pozitívnak mondható a tavalyi év a megye közlekedésbiztonsága szempontjából, hiszen a könnyű és súlyos sérüléssel járó, valamint a halálos balesetek száma is csökkent 2018-hoz képest. Az ittasan okozott karambolok aránya pedig már ötödik éve az országos átlag alatt van megyénkben, holott a Jászkunság az elmúlt évtizedekben eléggé fertőzött volt ilyen szempontból.

Hét és fél százalékkal csökkent a személysérüléssel járó közlekedési balesetek száma megyénkben 2018-hoz viszonyítva. Szám szerint hatszázhuszonötről ötszázhetvennyolcra esett vissza. Ráadásul a könnyű és súlyos sérüléssel járó, valamint a halálos balesetek száma is mérséklődött – derült ki a megyei balesetmegelőzési bizottság (MBB) kedden megtartott munkaértekezletén, melynek a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Rendőr-főkapitányság Oktatási és Szabadidő Központja adott otthont.

Tragikus baleset huszonöt történt tavaly, és ebből sajnos öt esetben egynél többen vesztették életüket. Május végén a 4-es főúton, Fegyvernek térségében hatan hunytak el egy frontális karambolban. Az ország halálútjának számító 4-es számú főút megyei szakaszán egyébként közel felére csökkent a balesetek száma.

Megyénkben a karambolok fő oka továbbra is a gyorshajtás, habár kiugró szerepe kissé mérséklődött. Második helyen az elsőbbség meg nem adása, a harmadikon pedig az irányváltoztatási szabályok megszegése áll. A gyorshajtás jellemzőn lakott területen kívül következik be, a másik kettő pedig lakott területen belülre köthető. További okok még a szabálytalan előzés és követési távolság meg nem tartása, de gyalogos szabálysértések is előfordulnak.

– Azt külön ki szeretném emelni, hogy megyénk sajnos az elmúlt évtizedekben igencsak fertőzött volt az ittasan okozott balesetek arányában – mondta Kosztyó Gábor alezredes, a megyei rendőr-főkapitányság közlekedésrendészeti osztályának vezetője, az MBB ügyvezető elnöke.

– Tavaly azonban ez a szám is csökkent, 7,68 százalékról 7,4 százalékra, emellett 2019 már az ötödik olyan esztendő volt, amikor országos átlag alatti eredményt tudtunk elérni. Az ittasan okozott balesetek aránya több mint tíz évvel ezelőtt még a tizenöt százalékot is meghaladta – tette hozzá Kosztyó Gábor, aki arról is beszélt, hogy a megyei rendőrök kiemelt figyelmet fordítanak a baleset-megelőzésre.

Egyrészt folyamatosan tájékoztatják az állampolgárokat a médián és a Facebookon keresztül, és kérik, hogy a KRESZ-szabályokat betartva közlekedjenek, de rendezvényekre, iskolákba, nyugdíjasklubokba is ellátogatnak ugyanebből a célból. Másrészt a rendőri eszközökkel is nagy hatást lehet gyakorolni a közlekedőkre.

– Úgy gondolom, ha a közlekedők nap mint nap azt látják, hogy egy adott útszakaszon egy tudatos, tervszerű, összehangolt rendőri ellenőrzés folyik, ott komoly eredményeket lehet elérni – vélekedett az osztályvezető.

– Természetesen ehhez a legmodernebb technikai eszközök állnak a rendőrség rendelkezésére. Azt gondolom, hogy aki megyénkben bármilyen szabálytalanságot követ el, az joggal számíthat arra, hogy a rendőrök meg fogják állítani, és a kellő szankciót fogják vele szemben alkalmazni. A külföldi állampolgárok által elkövetett szabálysértéseknél már alkalmazzuk azt a módszert, hogy amíg a bírságot nem fizetik meg, addig nem tudnak tovább közlekedni. Bevonjuk ugyanis a jármű forgalmi engedélyét. A bírságot a legközelebbi postán vagy a szolgálati járművekben található terminálon keresztül tudják megfizetni a szabálytalankodók, és csak ezután folytathatják az útjukat. Úgy gondolom, ez is látszik a statisztikán, hiszen tavaly az ötszázhetvennyolc balesetből csak tizenötöt okozott külföldi állampolgár.