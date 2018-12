Csökkent az illegális lerakók száma, de a gond nem szűnt meg

Közmeghallgatást tartottak a napokban Tiszavárkonyban, először Szőlők településrész a közelmúltban felújított kultúrházában, másnap pedig a faluközpontban lévő közösségi színtérben. Mindkét helyszínen körülbelül harminc fő kívánt hozzászólni a település ügyeihez.

A fórumon Hegedűs István polgármester beszámolt az elvégzett feladatokról, folyamatban lévő pályázatokról, fejlesztésekről, a lakók pedig felvethették problémáikat, ez utóbbi lehetőséggel főként Szőlőkben éltek.

Ott változatlanul gond az illegális hulladéklerakás, ezzel kapcsolatban többen is felszólaltak. Korábban hírportálunk is beszámolt róla, hogy a környékről előszeretettel hordják át a szemetet – és nem elsősorban kommunális hulladékot – a településrész konténereibe, annak környékére, de a bekötőút mentén is leborítják.

Azóta javult ugyan a helyzet, történtek rendőrségi feljelentések, de a gond még nem szűnt meg. Probléma az is, hogy a konténerek befogadóképessége kevés a keletkező lakossági szeméthez képest, a gyakoribb ürítésnek viszont gátja az ottani utak terhelhetősége.

