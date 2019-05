Kiraboltak egy férfit a szolnoki vasútállomáson

2019. május 16-án délután egy hölgy a szolnoki vasútállomáson tartózkodott, amikor egy férfi kikapta a kezéből a telefonját.

A sértett a férfi után eredt, hogy visszaszerezze a telefont, azonban ekkor három nő támadt rá. Ütötték, lökdösték, húzták a haját, majd elvették a nő táskáját és kivették belőle a 3.000 Ft-át.

A három támadó ezt követően is tovább ráncigálta a sértettet egy fás-bokros területig, ahol kitépték a nyakából az ezüst nyakláncait. A sértettet ezután megrúgták, aki a földre esett, majd rátérdeltek, lefogták és nadrágját is lerángatták, hogy azt is elvegyék, amikor egy szemtanú a sértett segítségére sietett, ezért a támadók felhagytak a cselekményükkel.

A rendőrség rövid idő elteltével megtalálta az elkövetőket és őrizetbe vette a három nőt. A férfival szemben lopás szabálysértése miatt indult eljárás. A gyanúsítottak cselekménye csoportosan elkövetett rablás bűntettének a megállapítására alkalmas, mely 5-10 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető.

A gyanúsítottakkal szemben fennáll a szökés elrejtőzés , a bizonyítás megnehezítésének a veszélye, ezért a Szolnoki Járási Ügyészség indítványozta a Szolnoki Járásbíróságnál a gyanúsítottak letartóztatását.

A nyomozási bíró 2019. május 20-án mindhárom elkövető letartóztatását elrendelte, mely végzés ellen a gyanúsítottak és védőik fellebbezést jelentettek be.