Csótó Péter papírra vitte a Star Warst

A Csillagok háborúja filmsorozatnak hazánkban is rengeteg rajongója van, fiatalabb, idősebb egyaránt szívesen nézi e sci-fiket vagy olvassa a történeteket tálaló könyveket. Vannak azonban olyan rajongók is, akik nem érik be puszta nézegetéssel, hanem kreativitásukat is latba vetik e legendás sztori mozzanatainak, karaktereinek megörökítésére. Közéjük tartozik a tiszasülyi Csótó Péter is, akinek látványos Star Wars-rajzaiból a hétvégén nyílt kiállítás a helyi művelődési házban.

A művelődési ház galériáján hatvanöt, grafittal, színes ceruzával, alkoholos filccel készült mű árulkodik Péter rajztehetségéről. Az ábrák élethűek, jól kivitelezettek, pedig alkotójuk sosem járt rajztanfolyamra, de kiskora óta húzza a vonalakat a maga és környezete örömére.

– Gyermekkorom óta rajzolok és rajongója vagyok a Star Warsnak – osztotta meg Csótó Péter hobbijának kezdeteit. – Gondolom, sokan filmként találkoztak a sztorival először, én viszont képregény formájában ismertem meg, mivel itt, faluhelyen akkoriban már nem volt mozi. Rajzolni is nagyon szerettem, így a történet, mint téma is magával ragadott.

– A galaktikus történetben az fogott meg leginkább a karakterek mellett, hogy képes kicsit kizökkenteni az embert a hétköznapokból. Szeretem egyébként is a sci-fit. A rajzolás fogásait egyébként autodidakta módon sajátítottam el, ráérzés alapján húztam a vonalakat, addig-addig, míg úgy nem sikerült egy ábra, ahogy elképzeltem.

– Teltek el úgy hetek, hogy mindennap rajzoltam. Változó volt, hogy mennyi időt kellett egy-egy képre fordítanom, a bonyolultabb témákra persze többet, de attól is függött, épp mennyire voltam lelkes. Legtovább az egyik nagy kép készült, amit egy hónapba telt befejeznem. A rajzolást most júliusban hagytam abba, akkor már nyakunkon volt a kiállítás. Egyébként minden képen rajta van, mettől meddig készült.

Pétert persze alkotói módszereiről is kifaggattuk.

– Internetről letöltött képeket veszek alapul, azokat nézegetve rajzolom meg a képe­ket – avatott be a fogásokba. – Grafittal, színes ceruzával egyaránt szívesen rajzolok, bár a legtöbb kép grafittal készült.

Nem használ rajzállványt, otthon a rajzlapot az asztalra fekteti, úgy dolgozik, a kisebb képekhez pedig jó a számítógépasztal is. Mindig műszaki rajzlapot használ, mint mondta, ez nőtt hozzá az idők során. A Star Wars-témák rajzolásánál saját bevallása szerint a portrék jelentették számára a legnagyobb kihívást.

– Van olyan kiállított színes portrém, amivel igazából nem vagyok kibékülve, nem érzem, hogy megfelelően sikerült volna, míg grafittal jól meg tudtam fogni a lényeget. Nem mindig könnyű megragadni egy karaktert. Például Han Solo sem lett olyan jó szerintem, bár Harrison Ford felismerhető – súgta meg önkritikusan.

Elárulta, próbálkozott egyszer akvarellceruzával dolgozni, de meg kellett állapítania, hogy az általa olyannyira kedvelt műszaki rajzlap nem kimondottan passzol e technikához, könnyen hullámosodik, nem elég nedvszívó. Nem viselte jól, mikor az akvarelles képet utólag vizes ecsettel húzta át. Grafikához viszont ideális e papír. Azt persze Péter sem tudná megmondani, mennyi ceruzát koptatott már el az évek alatt. Családot még nem alapított, így nyugodtan kedvelt elfoglaltságának szentelheti idejét.

Volt már egyébként korábban is hasonló témájú kiállítása a faluban, bár annak van már tizenhárom éve is. Egy akkori kép azonban most is felkerült a falra. E korábbi tárlat anyagát azóta jórészt már elajándékozta rokonoknak, barátoknak, ismerősöknek, de azért otthon őriz belőle még nyolc-tíz képet a többi rajza között.

– Fiatalabb koromban érdekelt a művészettörténet is, középkori templomokat rajzoltam, ezeket is bemutattam egy kiállításon, tizenvalahány évvel ezelőtt. Készítettem régebben csillagászati témájú rajzokat is, megvannak még, de már igen régiek, kezdenek a lapok sárgulni – avatott be korábbi érdeklődésébe.

– A Star Warst ma már főként rajzolni szeretem, de azért a filmekbe is bele-belepillantok. Mint minden rajongó, én is nagyon várom már a kilencedik részt, ami decemberben lesz látható. Az interneten tagja vagyok egy Star Wars-os Facebook-csoportnak, ott megosztjuk a műveinket, véleményeinket. Így visszajelzést is kapunk, van, hogy hideget-meleget egyaránt.

A tárlatra vendég alkotóként Péter egyik facebookos alkotótársa, az ország másik felében élő Pete Szilvia is elküldte néhány képét. Személyesen még sosem találkoztak, csak az említett és egy másik, rajzos netes csoportból ismerik egymást, de a neten rendszeresen érintkeznek. Péternek sokat jelentenek a hölgy tanácsai, mint elmondta, ő inspirálta a portrérajzolásra, amit korábban nem nagyon művelt.

Csótó Péter egyébként eredetileg vasútépítő gépésznek tanult, de huszonkét éve vízműkezelőként dolgozik a helyi telepen, ami elég messze esik a képzőművészettől.

– Néha azért megfordult a fejemben, hogy a rajzolással is lehetne esetleg kezdeni valamit, de nem tudtam volna, merre is induljak, konkrét elképzelésem nem volt ezzel kapcsolatban. Így megmaradt hobbinak.

A gyerekeknek is tetszett a tárlat

– Büszkék vagyunk Péterre, Tiszasüly egyik kincse, hiszen nem minden faluban terem ilyen kézügyességű ember – hangsúlyozta a tárlatot életre hívó Balaton Mária művelődésszervező, a könyvtár és művelődési ház vezetője.

– Csak szerintem túlságosan szerény, nem szívesen helyezi előtérbe magát. Mikor én öt évvel ezelőtt idekerültem, már emlegették a lakosok, hogy milyen ügyesen rajzol. Mikor először szerveztem a húsvéti programot tojásfestéssel, javasolták, nézzem meg Csótó Péter strucctojásra festett műveit. Így ismertem meg a kreatív oldalát. Már a tavalyi falunap előtt megegyeztünk, hogy idén az ő rajzai lesznek kiállítva.

Mária azt is elmesélte, hogy a nyári programokon részt vevő gyerekek már a megnyitó előtt megtekinthették a képeket. Nagy tetszést arattak körükben is.

– Az egyik kis ötéves kisgyerek meg is jegyezte: „Hiába mondod, nem hiszem el, hogy valaki ilyet képes kézzel rajzolni. Ha az én apukám így tudna, mindent lerajzoltatnék vele!”.