Csúszda, mászóka és hinta kerül az óvoda udvarára

Hamarosan új udvari játékokat is élvezhetnek az Égszínkék Óvodába járó gyermekek.

Baloghné Lakatos Márta óvodavezetőtől megtudtuk, két komplett játszótérrel bővül az udvari eszközök tárháza, a csoportoknak ugyanis eleve külön udvarrészt kerítettek le. A vidám hangulatot sugalló, színes elemekből álló játszótereken lesz mászóka, csúszda és hinta is.

A műveletek jelenleg is folynak, betonozást végeznek, és a balesetek megelőzését szolgáló gumilapokat helyezik el a játékok alá. Előreláthatóan e munkálatokkal egy héten belül végeznek is. A játékpark bővítése az önkormányzat óvodafelújítási projektjének része, de az óvodavezető azt is elmondta, az új játékok felállításához a szülői munkaközösség és a helyi Gyermekvár Alapítvány is hozzájárult.

Az óvodában egyébként száztizenkettő kisgyermeket nevelnek. Öt csoport működik, és a bölcsőde épületének átalakítása idejére átköltöztetett legkisebbek is várhatóan még két hétig itt kapnak helyet.