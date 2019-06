Csütörtökön javulhat a szúnyoghelyzet

Bár a múlt héten végezték az állami, vagyis a katasztrófavédelem irányította légi és földi kémiai szúnyoggyérítést Szolnokon és környékén, folyamatos a vérszívók utánpótlása a nemrég levonuló tiszai árhullám miatt. A lassú apadás után hátrahagyott pangó vizekben kiemelkedően magas a szúnyoglárvák száma.

– A körülbelül fél méter magasságú vizek, pocsolyák, melyeket még a tűző nap is melegít, tökéletesen alkalmasak a szúnyogok fejlődésére. Márpedig a Tisza ártere most tele van ilyen pangó vizekkel, ilyen például Szolnokon a Mentetlen is – tájékoztatta hírportálunkat Dénes Gábor, a polgármesteri hivatal vezető főtanácsosa.

Elmondta, hogy csak ezen a nyáron több mint hatvanmillió forintot költenek a környező településekkel együtt a kellemetlen rovarok elleni küzdelemre.

– Szolnok és a környező települések összehangolták az idei nyári gyérítéseket, összesen tizenöt környékbeli települést fogunk össze, ebből konkrétan a megyeszékhelyre negyvenhárommillió forint jut. Ez azt jelenti, hogy öt, Szolnok területét érintő légi kémiai, valamint öt meleg ködös és egy- két légi biológiai kezelést tudunk elvégezni – mondta.

Hozzátette, ezeket a gyérítéseket még egy vagy két államilag megrendelt irtás is kiegészíti majd.

A megyeszékhely területén legközelebb csütörtökre tervezik a légi és földi kémiai szúnyoggyérítést. Mint azt a szakember elmondta, saját forrásból a felsoroltakon túl is gyérítenek még, a város nyolc pontján kijelölt állomásokon ugyanis folyamatosan mérik a csípésszámot. Amint ez eléri a türelmi határt, akkor a város soron kívül elrendeli az irtást.

A földi vagy légi kémiai szúnyoggyérítés előtt a méhészeket minden esetben előzetesen tájékoztatják a permetezések idejéről és helyszínéről.

– A szúnyogirtás során felhasznált irtószer emberekre, háziállatokra és növényekre nem veszélyes, hiszen a szabadban néhány óra alatt lebomlik. Az alacsony dózisnak köszönhetően a kémiai irtószer csak az érzékenyebb rovarokat pusztítja el, míg a biológiai készítmény kizárólag a szúnyoglárvákra veszélyes.

– A kifejlett szúnyogok elleni védekezést kizárólag a települések belterületein végzik – tájékoztatta hírportálunkat Mukics Dániel, az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság sajtóreferense.

Csak hajnalban irthatnak

Szerdától hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos, a legmagasabb szintű, harmadfokú intézkedés vasárnap éjfélig lesz érvényben.

Mint az a szolnoki polgármesteri hivatal szerdai közleményéből kiderült, a harmadfokú hőségriadó és az ehhez kapcsolódó szabályozások miatt szúnyoggyérítést csak a kora reggeli órákban lehet végezni, ezért a következő szúnyoggyérítés Szolnokon június 13-án (csütörtökön), reggel fél ötkor lesz.

Kérik a lakosság megértését.