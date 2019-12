Cukor nélkül is édes életet élnek

A száz tagot számláló Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Cukorbetegek Egyesületéből mintegy negyven fő vett részt a szolnoki Galéria étteremben tartott idei karácsonyi rendezvényen.

Az asztalokon szemet gyönyörködtető sütemények várták az érkezőket.

– Ezek diabetikus sütemények, a cukorbetegeink sütötték. Azért is fontosak ezek az összejövetelek, mert a tagok itt receptet tudnak cserélni és életmódtanácsokkal látják el egymást. A napi mozgásra is javaslatot tudunk adni, például, hogy milyen mozgás való annak, aki mozgásszervi betegségben szenved – mondta az ünnepségen bemutatkozó dr. Kozák Erna. Az egyesület idén megválasztott elnöke a Hetényi Géza kórház belgyógyásza, diabetológusa. 2005-től vesz részt a diabéteszes betegek gondozásában, a kórház mellett a rendelőintézetben is.

Az új elnök arra is felhívta a figyelmet, hogy a cukorbetegség kezelése csapatmunka. Mind a cukorbetegeket kezelő szakorvosok, mind a betegek közös tevékenysége. A délutánt kötetlen beszélgetés és vacsora zárta.