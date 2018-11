December 7-ig ingyenesen vizsgáltathatja át autóját

A megyei rendőr-főkapitányság is csatlakozott a „Látni és látszani 2018 – egymásért” országos kampányhoz, mely december 7-ig tart.

Ezzel is szeretnék felhívni a figyelmet az őszi-téli átállás fontosságára és a téli közlekedés veszélyeire – tudtuk meg Dávid Mónika őrnagytól, a megyei balesetmegelőzési bizottság titkárától. Mint mondta, a biztonságos közlekedés egyik alappillére, hogy jól lássunk, és hogy műszakilag kifogástalan járművel közlekedjünk.

A kampány ideje alatt a járművezetőknek lehetőségük van ingyenesen átvizsgáltatni gépkocsijukat és ellenőriztetni a látásukat. Ez utóbbira Szolnokon a Széchenyi Optikában van lehetőség.

Taupert Szilvia, az optika látásszakértője rávilágított, hogy egy 20-30 százalékos látásélesség romlás gyenge fényviszonyok között akár a belátható útszakasz hosszát is megfelezheti. Ezért is fontos ez az akció. Az optikában a látásélesség mellett többek között azt is megvizsgálják, hogy milyen a térlátás minősége.

Bana Béla, a Magyar Autóklub megyei szervezetének elnöke hangsúlyozta, hogy az autóklub 118 éves fennállása óta elsődleges célként tűzte a ki a közlekedési balesetek megelőzését és a közlekedésbiztonság javítását. Ezért is vesznek részt az akcióban.

Idén egy híres ember is csatlakozott a kampányhoz, Barabás Botond színművész személyében.

– A szakmámból kifolyólag elég sokat utazom az országban napközben és éjszaka is és valóban nagyon fontos a látás. Azt gondolom, hogy a minimum amit megtehetünk, hogy évente egyszer megvizsgáltatjuk a szemünket és az autónkra is figyeljünk oda. A legfontosabb, hogy mindenki épségben haza érjen és vigyázzunk egymásra – mondta a színművész.