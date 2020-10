Détár Enikő és Baranya Dávid döntőig jutnának bravúros táncukkal

A Vámpírok báljának szólistája 2007 óta, az idén augusztusban bemutatott Puskás Musical „Buzánszky Jenője”. A fiatal táncművész, Baranya Dávid egykor a TV2 Megatánc című műsorában tűnt fel, harmadik helyen végzett. A szolnoki származású táncos azóta számos sikert és élményekben gazdag fellépést könyvelhetett el. Jelenleg pedig a csatorna Dancing with the stars című produkciójának szereplője. Détár Enikő művésznővel az oldalán igyekeznek elkápráztatni a nézőket, reményeik szerint hétről hétre.

– Izgalmas időszakot élek át, a műsor remek lehetőség egy újabb tapasztalásra. Détár Enikővel szinte azonnal megtaláltuk a közös hangot. Színésznőként ösztönösen tudja, hogyan épül fel egy produkció. Hihetetlen energiákkal és elismerésre méltó szakmai alázattal veti bele magát a próbákba – kezdte Baranya Dávid. Hozzátette, azok pedig akadnak szép számmal, napi szinten készülnek a szombati szereplésre.

– Több óra hosszán át tanuljuk és tökéletesítjük a mozdulatokat. Úgy hiszem, csak így lehet eredményeket elérni. Természetesen szeretnénk minél tovább eljutni a műsorban, sőt, lehetőleg a döntőig menetelni! Célul tűztük ki, hogy hétről hétre olyan elemekkel és bravúrokkal színesítjük a táncainkat, amelyek valóban megdöbbentik, elkápráztatják az embereket. Ehhez persze mindig egy kicsit magasabbra kell tenni a mércét és átlépni a határainkat. Enikő személyében olyan partnert kaptam, akivel mindezt képesek leszünk megvalósítani – részletezte a táncművész. Kiemelte, a műsor legnagyobb kihívása is maga a felkészülés, hiszen rövid idő alatt kell összeállítani egy lenyűgöző koreográfiát.

– Emelésekkel, dobásokkal fűszerezzük a lépéseket. Ezekhez elengedhetetlen a jó fizikai kondíció, ám fejben, elmében is tökéletesen szükséges összpontosítani. A versenytánc világa nagyon összetett, küzdelmes. Enikő számos színházi táncos produkcióban szerepelt már, noha ezek eltérnek ettől a területtől, jó alapokat szerzett az eredményes felkészüléshez – részletezte Baranya Dávid.

A páros tehát nagy reményekkel és energiákkal vág bele a műsorba, izgatottan várják a szerpelés pillanatát. A táncművész elárulta, sokat jelent számára, hogy egy ilyen közegben is kipróbálhatja magát. Jövőbeli tervei ugyan még szorosan a tánchoz fűzik, ám azt vallja, több területen érdemes tapasztalatot, tudást szerezni, hiszen szakmájában az idő véges.

– Ha szabad így fogalmaznom, még van pár jó, aktív évem, de kell, hogy legyen valami, ami biztos pontot jelent a tánc mellett. A világ egyébként is gyorsan, hirtelen változik, reálisan kell látnunk benne önmagunkat és keresni a helyünket. Több irány is érdekel, foglalkoztat, jelenleg a Budapesti Metropolitan Egyetemen hallgatok közgazdaságtant. Az üzleti irány mellett a személyiségfejlesztés is vonz – magyarázta Baranya Dávid.