Diákok ismerkedtek a szolnoki szakképzés kínálatával

Pályaválasztást segítő szakmai napot tartottak tegnap a Tószegi Általános Iskolában, ahová meghívták a vezsenyi és tiszavárkonyi intézmények tanulóit, pedagógusait, valamint mindhárom település polgármesterét.

Mintegy négyszázan vettek részt a tizennégy helyszínen zajló programokon, melyen a Szolnoki Szakképzési Centrumhoz (SzSzC) tartozó középiskolák mutatkoztak be.

Kalmár Andrea, a SzSzC főigazgatója megnyitóbeszédében elmondta, hogy tizenegy tagintézményükben közel hatezer diák tanul, nyolcszáz dolgozójuk van, pedagógusok és az oktató-nevelő munkát segítők. Hírportálunknak arról is beszámolt, hogy alapító okiratuk szerint kétszáz szakmát tudnak kínálni, plusz húsz részszakmát – jelenleg hatvanat oktatnak.

Manapság igen népszerű a szakács, cukrász, pincér, fodrász, kozmetikus, turisztikai szakember képzés, de az autóval, robotikával és az informatikával kapcsolatos szakmák is keresettek. Ugyanakkor kevésbé kapós a női szabó, pék, ács, kőműves mesterség – tudtuk meg a főigazgatótól, aki hozzátette, terveik szerint a jövőben a szakképzésekben részt vevő valamennyi diák kap majd ösztöndíjat.

Fehér Ferenc, a tószegi iskola intézményvezetője kifejtette, hogy a nyolcadik osztályosok elsődleges szempontja a középiskola választásánál a család, a szülők elvárása, hiszen a tizennégy éves gyerekek nem igazán tudnak dönteni saját jövőjükről. Éppen ezért szerveznek ehhez hasonló rendezvényeket, intézmény- és üzemlátogatásokat, hogy a diákok képbe kerüljenek, egyéni ambícióikat kibontakoztathassák.

Természetesen maguknál a „főszereplőknél”, a továbbtanulás előtt álló nyolcadik osztályosoknál is érdeklődtünk, mi alapján választottak középiskolát.

– A döntésben nagyon sokat segítettek a szüleim. A sport is fontos számomra, tudom, a Verseghy gimnázium jó kapcsolatot ápol a sportcentrummal, ezért is választottam – indokolta döntését Angyal Lili. Kovács Eszter is szüleivel közösen hozta meg döntését, aki szintén a Verseghyt célozta meg. Csák Bence önállóan határozott, a Pálfyban tanulna építőtechnikusnak vagy az Épfában faipari technikusnak.