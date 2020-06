Díjjal ismerték el Köteles Andrásné munkáját

A „Vöröskeresztes Tevékenységért Bronz Fokozat” országos díjjal ismerte el az országos vezetőség Köteles Andrásné önkéntes munkáját a minap. A díjazott 2012-ben került kapcsolatba a Magyar Vöröskereszttel, az akkori karcagi területi vezető által. Rögtön megtetszett neki a Vöröskereszt eszmeisége, a segítségnyújtás, így örömmel vállalt önkéntes feladatokat.

– Eleinte csak véradásra hívó plakátokat helyeztem ki a városban, és jelenlétemmel segítettem a véradás lebonyolítását. 2016-ban munkám elismeréseként megkaptam a Véradó Mozgalomért Ezüst Emlékérmet az országos vezetőségtől – sorolja Köteles Andrásné, akire a karácsonyi adománygyűjtések alkalmával is mindig lehet számítani.

– Szívesen veszek részt a felnőtteknek és fiataloknak szervezett programokon, ismeret-átadásokon, bekapcsolódtam a Magyar Élelmiszerbankkal kötött megállapodás szerinti napi élelmiszermentésbe is önkéntes csapatommal. Heti három alkalommal kapunk jelentős élelmiszer-adományt az egyik helyi áruházlánctól, amit szétrakunk, és a csomagokat a Rákóczi utcai székházban osztjuk ki a rászorulóknak. Ruhaadományokat is osztunk rendszeresen a Baross utcai raktárunkban.

– Szívesen segítem Orvos Anetta területi vezető munkáját, így amikor szükség volt rám, heteken át részt vettem a szájmaszkok varrásában is. A több száz maszkot az egészségügyben dolgozóknak és az önkénteseknek varrtuk és osztottuk. Jó érzés számomra ehhez a nagy múltú civil szervezethez tartozni, és általa az embereken segíteni. Megható számomra, hogy önkéntes munkámat most ezzel a rangos díjjal is elismerték – mondja Köteles Andrásné.