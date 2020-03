Díszpolgári adománnyal gyarapodtak a szolnoki kórházak alapítványai

Szalay Ferenc polgármester hétfőn videóüzenetben tett közzé felhívást, melyben a szolnoki kórházaknak a koronavírus-járvány elleni védekezési munkálataihoz kért anyagi támogatást vállalkozóktól és magánszemélyektől.

A városvezető elöljáróban jelezte, hogy a város tízmillió forinttal segíti a Hetényi Géza, illetve a MÁV kórház alapítványait. Felhívására szinte azonnal jelentkezett dr. Nyerges Zsolt nagyvállalkozó, a város díszpolgára.

– A szüleim orvosként dolgoztak, így tisztában vagyok azzal, hogy mit is jelenthet a lakosságnak az egészségügyben dolgozók munkája – értük el telefonon az üzletembert.

– De nem csupán e családi kötődés motivált. Ezzel a hozzájárulással azokat az embereket, barátaimat, ismerőseimet, üzlettársaimat szeretném felszólítani a tenni akarásra, akik most azt is megmutathatják, hogy Szolnok nem csupán területe és lakosságszáma miatt tartozik a nagyvárosok közé, hanem egy ügy érdekében tett sikeres összefogás okán is. A megyeszékhely közösségének ereje ezekben a helyzetekben mutatkozik meg igazán! – tette hozzá dr. Nyerges Zsolt.