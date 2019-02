Drágult a hagyma és a krumpli, de legalább még akad magyar termés

Szembetűnően megugrott az utóbbi hetekben a vöröshagyma ára a szolnoki piacon. Ha korántsem ilyen mértékben, de a burgonya is drágult. A piacon alig-alig találni már a környékről, megyénkből valót, legfeljebb akkor, ha valamelyik kiskerttulajdonos behozza eladni a fölösleget.

Országosan hiány van hazai hagymából, megsínylette a tavalyi szárazságot. Már a közismert makói hagyma is elfogyott. A szolnoki vásárcsarnok kínálatában legalább még találni magyar termést: Csongrád megyéből szerzik be a kerekedők.

Sipos Béla fegyverneki árus a makói vöröshagyma és fokhagyma utolsó adagját kínálja a vevőknek, mint mondta, többet már nem tud hozni belőle. A vöröshagymát 298 forintos kilónkénti áron adja.

A fejek nem olyan szépek, mint a makói esetében megszoktuk, a minősége gyengébb, de elfogadható, az ára is kedvező. Legalábbis a 398-ért kínált osztrák hagymához képest, mely szép ugyan, de egy százassal többet kell adni érte. Az árus azt is elárulta, van lengyel hagyma is, de az rosszabb minő­ségű.

Burgonyából Bélának is csak export fajtája van, francia, mint a piacon a legtöbb árusnál.

Jó hír azonban a háziasszonyoknak, hogy a sárgarépa ára visszaesett a múlt évihez képest. Nyár végén már 400 forintot is elkértek egy kilónyiért, 1400 forintot egy kiló zöldségért, és aggályos volt, hogy ilyen emelkedés télire horribilis zöldféleárakat fog eredményezni.

Szerencsére ez nem következett be, a répa ára igencsak visszaesett, és apróbb gyökeret is kapni ezer forint alatt. Kisebb vagy mosott sárgarépát akár már 198 forintért is vehetünk, többek között Sipos Bélánál is, zömmel azonban 300 forint körüli az ára.

Szabados Ferencnénél is hasonlóan olcsó az apróbb, de szép magyar répa. Szegedről való, ahogy a burgonya, a zöldség, a hagyma és a fokhagyma is.

– Korábban 280 forint is volt a répa kilója, de mióta Szegedről szerezzük be, kedvezőbb áron tudjuk adni – mutatott rá az asszony.

– Nálunk a burgonya sem drága, a desiree fajta kilója 198 forint, még egy hétig tudunk ilyet árulni. Viszik is, főleg hétvégeken, amikor jóval több a vevő.

Petrezselyemgyökérből is van olcsó: 798 forintos kilónkénti áron is vehetünk, míg másutt 1000–1400 forintot kérnek érte.

Bottyán László jó előre leköti a Szegedről beszerzendő burgonya mennyiségét, így tudja jó áron és folyamatosan biztosítani. Persze a krumpli 198 forintos kilónkénti ára kirívik a többségében 250–300 forintért kínált fajták közül.

– Mérges is voltam, mert volt vevő, amelyik megjegyezte, hogy biztos nem jó már, azért ilyen olcsó – mesélte. – Pedig csak rá kell nézni, semmi baja.

A bevásárlóközpontok árai – kiszereléstől és akciótól is függően – vegyes képet mutatnak. Burgonyát legtöbb helyen 250–350 forintos áron kapni, bár a különlegesebb fajták kilónkénti ellenértéke eléri az 500–600 forintot is. Hagymát átlagban 240–400 forint körül, répát 350–400 forintos kilóra vetített áron, petrezselyemgyökeret 1500–1600 forint között szerezhetünk be.

Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke elmondta, minden olyan zöldségféléből, hagymából, burgonyából, répából kevesebb termett, aminek az előállítása nehezebb, munka- és technológiaigényes, öntözni kell. Ez maga után vonta a drágulást.

Van, ahol már nincs belőle hazai

Tiszafüreden nem emelkedtek az árak. Az elmúlt hetekben sem változott a burgonya, a répa és a zöldség ára. A krumpli kilója például 220 és 280 forint között ingadozik, míg a répa változatlanul 350 forintba kerül.

– A zöldség mindenhol drágább, mint a többi termék. Mi is 1500 forintért adjuk – mutatta az egyik árus. Hozzátette: a nagy bevásárlóközpontok elviszik a vásárlók döntő többségét. Mint megtudtuk, csak a jobb minőségű krumpli közelíti a háromszázat.

A karcagi piacon magyar hagymája nincs már a kereskedőknek, csak import kapható, az árak körülbelül ugyanolyanok, mint pár hete.