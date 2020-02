Még sokan ragaszkodnak a papíralapú vényhez megyénkben is

2017 novembere óta van lehetőség papíralapú recept nélkül is kiváltani a gyógyszereket az úgynevezett Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér segítségével.

Ez egy olyan számítógépes rendszer, amelybe az egészségügyi intézmények töltik fel a páciensek ellátásával kapcsolatos összes dokumentációt, köztük azt is, hogy éppen milyen gyógyszereket írtak fel számukra. Ezt a rendszert a patikák is látják, így ma már számítógép segítségével, hagyományos recept nélkül is kiválthatóak a gyógyszerek.

– Évek óta súlyos allergiával küzdök, amelyre vényköteles készítményt szedek. Nagyon sok időt töltöttem emiatt az orvosi rendelőben receptre várva, de mióta bevezették az elektronikus lehetőséget, azóta csak odatelefonálok a háziorvosomhoz, ahol beviszik a számítógépbe a receptemet – mondta szolnoki olvasónk, József.

– A gyógyszertárban csak bemutatom a taj­kártyám és a személyim, a patikus ezek alapján rákeres a rendszerben, látja, hogy mit írtak fel nekem, és már kapom is az orvosságot – szemléltette az e-recept előnyét József. Neki megkönnyítette az életét az új rendszer, Szilvia viszont rossz tapasztalatról számolt be hírportálunknak.

– Nagyon megjártam tavaly az e-recepttel. Magamnak szeretettem volna gyógyszert kiváltani, de hiába mutattam a patikában a tajkártyámat és a személyimet, valamiért a gyógyszerész nem látta a számítógépen a nekem kiállított receptet, hiába bizonygatta nekem telefonon a háziorvos asszisztense, hogy ők márpedig bevitték a rendszerbe. Így vissza kellett mennem a város másik végén álló orvosi rendelőbe receptért. Emiatt elkéstem a munkahelyemről is – emlékezett vissza a kellemetlen esetre.

– A technikai feltételek most már adottak, egy alkalommal volt egy váratlan leállás az e-receptek kiadásában. Akkor ígéretet kaptunk, hogy létezik egy tartalék rendszer, amit ilyen esetben be tudnak állítani majd a patikákban. Bár január 1-jétől már nem kötelező kiadni az úgynevezett felírási igazolást a 14 éven felüli betegek esetében, csak ha a beteg kéri, a biztonság kedvéért én még mindig változatlanul odaadom a betegeknek, kérés nélkül. Úgy látom, hogy főleg az idősebbek jobban értik és ragaszkodnak a hagyományos, papíralapú igazoláshoz – számolt be tapasztalatairól dr. Hoksári László, szolnoki háziorvos.

– Az idősgondozásban egyelőre a régi rendszer szerint működünk – szögezte le a Tószegen, házi ápolásban dolgozó Tóth Tímea.

– Ápolóként az elmúlt napokban tájékoztattuk a gondozottakat, hogy ha a jövőben az e-recept beindul, akkor csak meghatalmazás útján válthatjuk ki nekik a gyógyszereket.

Addig ugyanis, ameddig az e-recepthez kapcsolt meghatalmazási rendszer kialakítása nem fejeződik be, ha nem saját részre szeretnénk gyógyszert kiváltani, mindenképpen kell hozzá az orvos által kiadott felírási igazolás.

– Úgy gondolom, ez még mindig egy átmeneti időszak, amikor még a betegek is tanulják az új rendszer működését – válaszolta kérdésünkre dr. Kapitány Mónika, a Szent István Patika szakgyógyszerésze.

– Ez az idősebbeknek nehezebb. Olyanból volt már többször probléma, hogy a vásárló a férje vagy felesége számára szeretett volna gyógyszert kiváltani a hozzá tartozó tajkártyával és a személyijével, és mondanom kellett, hogy ezt így sajnos nem lehet, hiába közvetlen családtag, mert ehhez szükség van a felírási igazolásra is.

A felírási igazolást 14 év alatti páciens esetében a gyermekorvosnak kérés nélkül is kötelessége kiadni.