Ebben az évben is folytatják az eltűnt repülőgép keresését a térségben

A második világháború végéhez közeledve, 1944. november elején két magyar felségjelzésű Messerschmitt Bf 109 típusú harci gépet lőttek le Abony és Cegléd közelében.

Az egyiket meg is találták Abonytól hét kilométerre keletre. A másikat viszont Cegléd környékén látták utoljára. Hollétét pedig még ma is homály fedi.

– Az eltűnt repülőgép felkutatásával a Magyar Roncskutató Egyesület foglalkozik – mondta el hírportálunknak Markó Ferenc. A szervezet abonyi kutatója ezután arról beszélt, több éve keresik már a gépet, melyről úgy tudják, Ceglédtől délre tűnt el.

– A kutatást nehezíti, hogy nagyon kevés pontos információ áll rendelkezésünkre. Így jobbára a légi jelentések alapján próbáltuk behatárolni az eltűnés helyszínét.

– Korábban volt szó arról is, hogy Törtel térségében lehet a gép, azonban ez a feltevés sem igazolódott be – avatott be a részletekbe. Majd kiemelte, szeretnék, ha az idén végre pont kerülne a rejtélyes ügy végére, ezért az elkövetkezendő hónapokban egészen biztosan folytatják a kutatást a titokzatos roncs után.