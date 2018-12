Ebben az időszakban a karácsonyi üdvözletek iránt is megnő a kereslet

Beindult a csomagdömping a postahivatalokban, és bármennyire ódivatúnak tűnik a képeslapküldés, a míves karácsonyi üdvözletekből még mindig ezerszám adnak fel évente megyénkben is. Országosan pedig másfél milliót értékesítenek a fotókkal, festményekkel, kedves üzenetekkel illusztrált lapocskákból.

– Egy kedves ismerősöm küld nekem minden évben gyönyörű betűkkel megírt képeslapot az ünnepekkor, akinek viszonzásul én is mindig postázok egyet – mondta hírportálunknak a szolnoki postán, várakozás közben Zsuzsanna.

– Nagy öröm számomra kivenni a levelesládából, és sokáig megőrzöm üdvözletét, hiszen jó érzés manapság kézzel fogható üzeneteket kapni. A képeslapot ugyanis a családomban már felváltotta az e-mail és a közösségi oldalon való üzenetküldés.

Ágnes éppen csekket fizetett be a postán, amikor megkérdeztük, ő miért szokott odajárni az ünnep előtt. Azt nyilatkozta lapunknak, hogy karácsony előtt csomagot és levelet is szokott feladni. Ahogy mondta, ő a hagyomány híve, ezért tavaly minden rokonnak küldött képeslapot, és idén is tervezi, hogy üdvözlőlappal köszönti szeretteit az ünnepen.

A digitalizáció fejlődésével évről évre csökken a képeslapok iránti kereslet, de még mindig 1,6 millió képeslapot értékesített tavaly a Magyar Posta, ennek négy százalékát vásárolták Jász-Nagykun-Szolnok megyében – tudtuk meg a vállalat kommunikációs osztályától.

– Úgy látjuk, hogy az emberek egy része még mindig ragaszkodik ahhoz, hogy egy-egy ünnepi időszakban képeslappal köszöntse távol élő ismerőseit, rokonait – számolt be hírportálunknak tapasztalataikról Panulin Ildikó, a Magyar Posta szóvivője.

– A két ünnepi időszakban, húsvétkor és karácsonykor mindig megemelkedik a kereslet, a karácsonyi lapok a forgalom mintegy 44 százalékát tették ki tavaly, míg a húsvéti témájú képeslapok 24 százalékot.

– A digitális elvárásokra reagálva a Magyar Posta elkészített egy képeslapküldő mobilalkalmazást, a SENDER-t. Ennek segítségével a feladó személyes képeslapot tud összeállítani a telefonjával készített fotókból, az alkalmazásban lévő sablonok segítségével.

– Az így megrendelt képeslapot pedig nyomdai előállítást követően kézbesíti a posta. Tapasztalataink szerint óriási öröm egy személyes képeslap a címzett számára – fűzte hozzá.

Visszatérve az ünnepi forgalmukra, a sajtószóvivő elmondta, a decemberi időszakban levelet is többen küldenek. Az országos feladási mennyiségeket tekintve átlagosan csaknem 30 százalékkal magasabb a december havi forgalom. Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig a december az éves mennyiség közel 10 százalékát teszi ki.

A Magyar Posta tavaly közel 44 millió lakosság által feladott hagyományos (elsőbbségi és nem elsőbbségi) levelet kézbesített. Az elmúlt években a levélmennyiség lassú csökkenést mutatott. Az országos trendnek megfelelően változott Jász-Nagykun-Szolnok megyében is a feladott levelek száma.

A szóvivőtől azt is megtudtuk, hogy a távirat iránti kereslet drasztikusan lecsökkent országszerte és Jász-Nagykun-Szolnok megyében is. Tavaly országosan több mint 41 ezer táviratot adtak fel, ebből közel kétezret Jász-Nagykun-Szolnok megyében. A táviratok feladása egyébként májusban a leggyakoribb.

Népszerű a személyes bélyeg

– A Magyar Posta személyes bélyeg szolgáltatása nagyon közkedvelt, hiszen az ügyfél a saját fotóját láthatja viszont egy bélyegen – árulta el Panulin Ildikó. – Tapasztalataink szerint Jász-Nagykun-Szolnok megyében is népszerű ez a szolgáltatás. Évente több ezer vásárló veszi igénybe ezt országszerte.

– Az év végén, az ünnepi időszakban a személyes bélyeg iránt is megugrik a kereslet, hiszen ez egy különleges ajándék. Hamar népszerű lett a tavaly megjelent „Saját bélyegem” elnevezésű, A5 méretű ív, amelyre már szöveges üzenet is nyomtatható.

– Nemcsak a magánszemélyek, hanem a vállalkozások is kedvelik azonban a személyes bélyeget. Utóbbiak a leggyakrabban a cég logóját kérik a bélyegre, hogy ezzel kedveskedjenek ügyfeleiknek, partnereiknek – mondta a szóvivő, majd hozzátette, hogy az év végi ünnepi időszak mellett tavasszal nő meg a kereslet a személyes bélyegek iránt. Sokan ugyanis ballagásra vagy anyák napjára vásárolják meg ezt a különleges ajándékot.

