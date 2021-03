Eddig már több mint hetven szabadtéri tűzhöz vonultak a tűzoltók

A tavasz beköszöntével elkezdődött a kerti munkák, és ezzel együtt a szabadtéri tüzek időszaka. A száraz aljnövényzet és az avar csapadékmentes időjárás esetén könnyen lángra kaphat. Megyénkben is egyre gyakrabban riasztják a tűzoltókat szabadtéri tűzhöz.

Idén már több mint hetven alkalommal csaptak fel a lángok szabad téren megyénkben, vagyis átlagosan minden napra jut egy ilyen tűzeset. Keddhez hasonlóan szerdán is négy szabadtéri tűzhöz kaptak riasztást a tűzoltók. Jászkiséren, a Sülyi úton nádas égett egy körülbelül négyszáz négyzetméteres területen. Kengyelen, a Zrínyi Miklós úton ötven négyzetméteren, Jászfelsőszentgyörgyön, a Dankó Pista út környékén húsz négyzetméteren, Mezőtúr térségében, a 4631-es számú főút mentén pedig körülbelül hatszáz négyzetméteren kapott lángra a száraz fű.

– Megyénkben a szabadtéri tüzek legfőbb oka, hogy az emberek nincsenek tisztában a szabályozással – mondta hírportálunknak Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivő.

– Úgy gyújtanak tüzet, hogy nem tudják, az adott önkormányzat területén milyen előírások vonatkoznak a növényi hulladék égetésére. Emellett a dohányzás is gyakori ok, hiszen sokan óvatlanul dobják el a cigarettacsikket, ami száraz növényzetre hullva nagyobb területet is lángba tud borítani. A legtöbb szabadtéri tűz tehát emberi gondatlanságra vezethető vissza – világított rá a szóvivő, aki arról is beszélt, hogy égetésnél négy fontos szabályt kell betartani.

Az első, hogy a tüzet soha ne hagyjuk felügyelet nélkül. A második, hogy mindig oda kell készíteni a megfelelő mennyiségű oltóanyagot, ami lehet egy vödör víz vagy homok is. A harmadik, hogy szerszámoknak is lenniük kell a közelben, amivel a lángokat kordában lehet tartani. Előfordulhat ugyanis, hogy a tűz kilép abból a körből, amit a tulajdonos meghatározott. A negyedik szabály pedig az, hogy az égetés végeztével meg kell bizonyosodnia róla, hogy nincsenek már parázsló részek. Ha pedig vannak, azokat is el kell oltani.

– Emellett az is lényeges, hogy mindenki akkora tüzet gyújtson, amit a felügyelete alatt tud tartani – hangsúlyozta Németh Ádám.

– Nagy szélben senki ne kezdjen hozzá az égetéshez, mert az szét tudja szórni a parazsakat, ami több helyen is nem várt tüzeket eredményezhet. Fontos még megemlíteni, hogy azok, akik a szabályokat megszegik, tűzvédelmi bírságra számíthatnak. Ennek mértéke függ az okozott kár mértékétől, de húszezertől hárommillió forintig terjedhet az összege.

A szóvivő kiemelte, hogy a kerti grillezés, bográcsozás természetesen megengedett a négy alapszabály betartásával, saját udvaron épített tűzrakóhelyen. Ami azonban minden körülmények között tilos, az a PET-palackok, gumi, olajos rongy és egyéb más nem természetes kommunális hulladékok elégetése, hiszen ez rendkívül környezetszennyező. Az égetés szabályai kizárólag növényi hulladékokra vonatkoznak.