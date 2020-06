Egész évben nyitva tart a jégpálya Mezőtúron

Télen és nyáron is használható jégpálya nyílt a túri vadászház udvarán. Az elemek beszerzését pályázati forrásból biztosították.

– Korábban többször is béreltünk pályát a téli időszakban, most azonban végre egy sajátnak örülhetünk. Teljes mértékben pályázati támogatásból sikerült beszerezni az eszközöket, a látogatók egy kétszáz négyzetméteres területen élvezhetik ezt a sportot egész évben – mondta Herczeg Zsolt polgármester. Hozzátette, az elemek korszerű anyagokból készültek, így például a pálya UV-álló. A közel tizenkétmillió forintos keretből korcsolyák vásárlására is lehetőségük nyílt.

– Az elemeken túl harminc felnőtt- és húsz gyermekkorcsolya várja a sportolni vágyókat – tájékoztatott a városvezető. Azt szintén megtudtuk, hogy az eszközbeszerzés folytatódik, hamarosan utcabútorokkal szépítik a köztereket. Amire azért is van szükség, mert az elmúlt időszakban sajnos gyakran estek áldozatul padok, szeméttárolók a köztéri rongálásoknak.

– Ezeket az eseteket szeretnénk megelőzni, ezért rongálásbiztos darabokat választunk. Játszótéri és fitneszelemeket is kihelyezünk majd – részletezte.