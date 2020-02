Egy bejelentés miatt nem folyik a kút vize a Tisza Szállónál

Hirdetményt ragasztottak ki múlt hét közepén a patinás szolnoki hotel oldalán kiépített kút mellé.

„Tisztelt szolnoki lakosok! Sajnos lakossági bejelentés végett a közkifolyók átmenetileg lezárásra kerültek! Megértésüket köszönjük! Hotel Tisza Kft. vezetőség”

Ezt a hirdetményt múlt hét közepén ragasztották ki a patinás szolnoki hotel oldalán kiépített kút mellé. Február tizenharmadikán a szálló vezetőségének Facebook-oldalán is megjelent, így ettől a naptól fogva gyarapodnak a megválaszolatlan kérdések a közösségi portálon – és a való életben is. A legtöbben arra keresik a választ, hogy pontosan miért is zárták el a közkedvelt artézi kutat, valamint, hogy megtették-e a szükséges intézkedéseket a vízszolgáltatás visszaállítására, illetve hogy mikor várható a kút újranyitása.

Ezekkel a kérdésekkel hírportálunk is megkereste a Hotel Tisza Kft. vezetőségét. Peng Peng ügyvezető igazgató azt közölte hírportálunkkal, hogy a hatóság névtelen bejelentést kapott, miszerint a termálvízzel probléma van.

– Úgy döntöttünk, hogy az emberek egészsége érdekében lezárjuk a közkifolyót a vizsgálat eredményéig. Addig is a szolnokiak türelmét kérjük – írta válaszában a szálló vezetője, aki azt is hozzátette, hogy várhatóan hét-tíz napig lesz zárva a közkifolyó, azonban fürdeni addig is zavartalanul lehet a hotel fürdőjében.

Kiemelte azt is, hogy az utóbbi időben több hasonló bejelentés érkezett a hatóságokhoz, azonban mindig kiderült: semmi probléma sincs a víz minőségével. Egyúttal cáfolta azokat a híreszteléseket is, melyek szerint hamarosan lakat kerülne a szállóra és a hozzá tartozó gyógyfürdőre. Peng Peng hangsúlyozta: nem szándékozzák bezárni a létesítményt.

Alább teljes egészében közöljük a választ, kérdéseink sorrendben:

1. Milyen jellegű lakossági bejelentést követően került lezárásra a hotel közkifolyója?

2. Okozhat-e bárminemű kockázatot az állandóan folyó termálvíz elzárása?

3. Ki rendelkezhet a közkifolyó használhatóságáról? (Kinek a tulajdonában van? Tisza Szálló, város, VCSM?)

4. Meddig tarthat az ideiglenes lezárás?

5. Befolyásolja-e a lezárás a hotel szállóvendégei számára a szolgáltatásokat, illetve a fürdőjének szolgáltatásait?

6. Megtették-e a szükséges intézkedéseket a vízszolgáltatás visszaállítására?