Egy célért áll rajthoz a Spartan Training Group csapata

Szigorú szabályok vonatkoznak a Spartan versenyek helyi irányítású edzői csoportjainak működésére, az úgynevezett Training Groupokra, így a szolnokira is. A közös edzések öt éve segítik a felkészülést a városban. Az előírások alapján bizonyos kihívásokat kell végrehajtani a tagoknak – ezeket dokumentálják is.

– Jómagam is aktív résztvevője vagyok a Spartan-futamoknak, ahol a hosszabb, rövidebb futótávokat akadályokkal nehezítik – mondta Szakács Ferenc, aki augusztus óta vette át a csoport vezetését.

– A sportolók saját igényeihez mérten állítom össze a feladatokat, és igazítom az elvárt mennyiségeket. A cél mégis az, hogy mindenki kilépjen a komfortzónájából, ez a verseny erről szól – hangsúlyozta.

A város különböző helyszínein tartott ingyenes erőnléti és állóképességet fejlesztő foglalkozások során a futás mellett például homokzsákcipeléssel erősítenek, valamint a megméretésen előforduló egyéb feladatok elvégzéséhez is tanácsokat kaphatnak a csapat tagjai. A felkészüléshez ugyanis bármikor lehet csatlakozni.

– Általában körülbelül tizenöten vesznek részt az edzésen, jobb és könnyebb együtt teljesíteni a feladatokat – vallja Ferenc. – Az edzéseken egy kilométernyi futás után iktatunk be különféle feladatokat, kihasználva a street workout pályákat is. De akadt olyan, hogy vízzel megtöltött műanyag üvegekkel készültem az edzésre, amelyeket a Zagyva-parton kellett cipelni.

A fiatal Honti Tamás három éve nevez különféle Spartan-versenyekre, a szolnoki csapat edzésein rendszeresen részt vesz, aminek eredményét már állóképességén is érzi.

– Könnyeben mennek a futós részek, és jobban mennek a függeszkedős akadályok. A csoportos edzés azért segít nekem, mert nem csak fizikailag, hanem mentálisan is fel kell készülni az adott versenyre. Olyan csapattal dolgozunk együtt, akinek tagjai edzésen és versenyen is biztatják egymást, és akár az is motiválhat, ha tudom tartani a társaim közül az edzettebbekkel a tempót – mondta Tamás.

A hétvégi kazincbarcikai sprinttávra a szolnoki Spartan Training Group tízfős csapattal nevezett, az első négy legjobb eredménye számít majd az összesítésnél. A jórészt egyéniben induló versenyzőkből alakult csapat, most egy célért áll rajthoz.