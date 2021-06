Egy híres meseillusztrátor animációjával köszöntötte a pedagógusokat

Mindnyájan számtalan emléket hordozunk magunkkal tanárainkról és iskoláinkról. Idén, június hatodikán számos országban ünnepelték az elhivatott tanárokat.

Az amerikai Peter H. Reynolds, a New York Times népszerű gyerekkönyv illusztrátora, testvérével Paul Reynoldssal – a Fablevision vezérigazgatójával – közösen készített egy animációt – Keepers of the Flame címen – a pedagógus szakma tiszteletére, melyet Tóth Tamás tanító és vlogger magyarra szinkronizálhatott.

A szolnoki pedagógus videói által sok család betekintést nyerhet egy tanító mindennapjaiba, érzéseibe, mindezek mellett számos játékot, könnyed receptet és fontos értékeket szerezhetnek nézői egy elhivatott tanár életéből. A rajzfilm üzenetéről és a szakma szépségeiről beszélgettünk a szolnoki tanítóval.

– Nagyon izgalmas volt számomra felkeresni egy ilyen nagy nevű írót – meséli Tóth Tamás.

– Hiszen amit ők megalkottak, azt gondolom mindent összefoglal a szakmánkról. A rajzfilm a Láng őrzői címet kapta, mely arról szól, hogy minden gyermek egy különleges belső lánggal születik, a csodálkozás lángjával.

– Hiszen a gondoskodó családok mellett a pedagógusok is ott vannak minden diák mögött, ők a láng őrzői, akik segítik a gyerekek útját vezetni.

– Úgy éreztem, hogy mindez olyan fontos üzenetet hordoz magával, ami mindenkihez el kell hogy jusson. Így pedagógusnap alkalmából szinkronizáltan, siketek és nagyot hallók számára, az alkotók írásos beleegyezésével megosztottam kollégáim és mások számára.

Borítóképünk részlet a Pedagógusnapra: A láng őrzői //Keepers of the flame with Hungarian voice// videóból.