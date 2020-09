Egy hónap múlva nyílik a téliesített MÁV-strand

Éppen egy évvel ezelőtt, 2019 szeptemberében adták át ünnepélyesen a Véső úti sportkomplexumot érintő, mintegy négy és fél milliárd forint összértékű létesítmény-fejlesztési beruházás-sorozat első elemét, a B. Nagy Pál Vívócsarnokot. Egy hónap múlva pedig a projekt két újabb komponensét, a strandfürdőt és az atlétikai pályát avatják fel. A helyszínen jártunk.

Közel három hónappal ezelőtt szerveztek saj­tónyilvános bejárást az (újjá) épülő Szolnoki MÁV Sportcentrum területén. Akkor Rózsa József, a létesítményt üzemeltető Szolnoki Sportcentrum Nkft. ügyvezető igazgatója, Ábel István, a Véső úti komplexum igazgatóhelyettese, valamint Szuda-Nagy Attila fürdővezető vezette körbe a médiumok képviselőit. Az átépítést követően immáron megtörtént a műszaki átadás-átvétel, a hatósági eljárások lassan befejeződnek. A hétvégén ismét a Véső úton jártunk. Rózsa József ezúttal nem, de Ábel István és Szuda-Nagy Attila újra rendelkezésünkre állt, és bemutatták az azóta elvégzett feladatok eredményét.

– Kezdjük utunkat az egykori vörös salakos pályán, mely immáron egy nagy befogadóképességű parkolótér lett! Százötven gépkocsinak és tíz autóbusznak ad helyet a leaszfaltozott terület, de motorosoknak is van helyük, illetve a kerékpártárolókat is itt építették ki – mutatott körbe az egyelőre üres parkolófelületre Ábel István. Az igazgatóhelyettes ezek után a várhatóan október 23-án ünnepélyes keretek között átadandó atlétikai pályára mutatott.

– Teljesen átépítették a füves labdarúgópályát, a lelátót és a futófolyosó épületét is. A pályát, mely maradt élő fűborítású, elsősorban az atléták fogják használni, de úgy van kialakítva, hogy akár futballmérkőzéseknek is helyet adhat. A nagy lelátó megújult, ötszáztizennégy ülőhelyes lett. Az épületben csapatöltözők, edzői és versenyirodák, valamint szociális helyiségek vannak. A száztizennégy méteres futófolyosó is új lett, új rekortánt kapott, és szintén kisebb-nagyobb helyiségek szolgálják ki itt a sportolókat és a trénereket. A későbbiekben a régi székház meghosszabbításával megépül egy birkózó- és egy ökölvívóterem öltözőkkel, továbbá műhely, raktár és garázs. A teniszpálya mellett pedig majdan egy rendezvényház fogja vendégeit fogadni – vezetett körbe Ábel István.

– A strandfürdőbe forgókapun keresztül érkezünk be, közvetlenül belefutunk a portába és a büfébe. Érdekesség, hogy karórás beléptető­rendszer lesz. Az okosóra segítségével nyílnak az öltözőszekrények, és juthatunk ki a medencékhez. Az ötvenes úszóhoz, a háromtagolású körmedencéhez – mely egyrészt meleg, másrészt forró (a minősítését követően gyógyvizű) lesz, harmadrészt pedig a gyermekpancsoló kap benne helyet –, illetve a kétcsúszdás pipához. Már egy éve élettel teli a B. Nagy Pál-sportcsarnok, vívókkal, utánpótlás-sportolókkal, női kosarasokkal. A közeljövőben benépesülhet a tizenhat apartmanos sportszálló és az étterem is – foglalta össze a Véső úti sportkomplexum fejlesztési elemeit az igazgatóhelyettes.

A MÁV-kórház végzi az orvosi protokollt, a labormintákat akkreditáltatják, és ezek után adhatja meg a végleges működési engedélyt a megyei kormányhivatal.

– A létesítmény gépészeti rendszere az uszodarész nagy öltözője alatt helyezkedik el – vezet a technika világába is bennünket Szuda-Nagy Attila. Az építmény fűtését és melegvíz-ellátását innen biztosítjuk. A termálvizek ide érkeznek be, innen melegednek fel a rendszerek. A vízforgatógépház összes gépészete itt, egy helyen található. A téli sátor padlófűtését és légkezelőjét is ide építették, és az összes medence szűrő-forgató gépészete is ezen a helyen van. A terveink szerint a medencék terheléses vizsgálata befejeződik, majd pedig két hét múlva megtörténik az átállás, a téliesítés. Következik a leürítés, a fertőtlenítés, a tisztítás és a karbantartás. Felépül a sátor, s várhatóan október 23-án megnyithatja kapuit az újjávarázsolt MÁV-strandfürdő is – adott reményeinek hangot Szuda-Nagy Attila.

A Véső úti sportkomplexumot a közeljövőben járatos busszal is meg lehet közelíteni – az utakat, a buszmegállókat és a kivilágított buszfordulót is már kiépítették.