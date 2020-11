Egy ideig csak az interneten lesz elérhető a színház és a könyvtár

Egy nap alatt több, mint százhatvannal nőtt a beazonosított fertőzöttek száma a megyében, ez a szám országos szinten eléri a közel négyezret. A betegszám emelkedése miatt az ország szinte minden kórházát, így a megyeieket is kijelölte kedden az emberi erőforrások minisztere a koronavírusos betegek ellátására, és elrendelte a halasztható műtétek felfüggesztését. Szerdától életbe léptek a szigorú járványügyi intézkedések, bezártak az éttermek, kulturális intézmények, este nyolc óra után pedig már csak munkavégzés, vagy kutyasétáltatás céljából lehet az utcákon tartózkodni. Ennek betartatásában már katonák is segítik a rendőrök munkáját.

A veszélyhelyzet ismételt kihirdetése miatt november tizedikétől, vagyis keddtől változások léptek életbe megyénkben is mind a járóbeteg, mind a fekvőbeteg ellátásban.

Szünetelnek a halasztható beavatkozások

– Az új koronavírus-fertőzöttek és gyanús esetek, valamint a kórházi ellátást igénylők száma is fokozatosan nő, így kórházunkat is kijelölte az illetékes minisztérium ezeknek a betegeknek az ellátására, mely jelentős ágyszám kapacitást köt le – válaszolta megkeresésünkre dr. Bene Ildikó, a szolnoki Hetényi Géza Kórház megbízott főigazgatója. Elmondta, a koronavírusos esetek mellett a sürgős, azonnali ellátást igénylő beavatkozások, a maradandó egészségkárosodás megakadályozását szolgáló ellátások az elsődlegesek, és jelenleg szünetelnek a halasztható és az egynapos ellátások. A betegeket a beavatkozások elmaradásáról, illetve halasztásáról a szakterületek folyamatosan értesítik. Hozzátette, mivel bizonyos mennyiségű ágyat a koronavírusos betegek fogadására készítenek elő, ezért néhány osztály és ambulancia új helyen fogadja a betegeket, melyről folyamatos tájékoztatást adnak az intézet honlapján.

Továbbra is érvényben van az, hogy telefonon kell előre egyeztetni mind a rendelőintézet, mind a kórházi ambulanciák esetében és a beutaló köteles szakrendelésekre csak beutalóval érkezhetnek a páciensek. Emellett fokozottan be kell tartani mindenhol a járványügyi szabályokat mint a maszkhasználat, a megfelelő távolság betartása, valamint a hőmérőzés, a kérdőív kitöltése beléptetés előtt és a maximum egy fő kísérőre vonatkozó előírásokat.

– A fekvőbeteg osztályokon a látogatási tilalom továbbra is érvényben van. Súlyos, életveszélyes állapotú beteget látogatni kizárólag az illetékes osztályvezető írásbeli engedélyével lehet. A járványügyi szabályokat betartva a vajúdó-szülőnő mellett tartózkodhat az apa, vagy egy nagykorú hozzátartozó. A COVID-részlegeken fekvő betegek állapotáról mindennap délután három és öt óra között lehet érdeklődni a telefonközponton keresztül.

Módosul a látogatói csomagok átvétele a hétemeletes épület aulájában, délelőtt tíz és tizenegy, illetve délután három és öt óra között lehet ezeket leadni – sorolta az intézkedéseket a kórházigazgató. Hangsúlyozta, a változásokat folyamatosan frissítik a kórház honlapján.

Jászberényben is felszabadítottak ágyakat

A Jászberényi Szent Erzsébet Kórházat is kijelölte az EMMI a koronavírusos betegek ellátására, így már ott is fogadják a fertőzötteket.

Dr. Sinkó-Káli Róbert főigazgató érdeklődésünkre elmondta, ahogy az a központi előírásban szerepel, a koronavírus-fertőzött betegek ellátásának biztosítása érdekében az intézmény ágykapacitásának negyven százalékát szabadították fel, valamint COVID-intenzív ápolásra alkalmas ágyak számát is növelik. A rehabilitációs osztályon egy negyvenöt ágyas COVID-osztályt alakítottak ki.

A főigazgató azt is elmondta, jelenleg nincs súlyos, lélegeztetőgépre szoruló beteg az intézményben. Ahogy fogalmazott, most ötször-hatszor nagyobb a baj, mint tavasszal, vagyis a járvány első hullámában, ezért szigorították a kórházi látogatási engedélyeket. A kórház dolgozóit hetente tesztelik. A miniszteri utasítás alapján a halasztható műtéteket itt sem végzik el, majd csak egy későbbi időpontban. A járóbeteg ellátás továbbra is működik. A halasztható beavatkozásokból felszabaduló humánerőforrást pedig átcsoportosítják a koronavírusos betegek ellátására.

Egy nemzetközi kiállítást is érint a korlátozás

Szerdától a kulturális létesítményeknek is be kellett zárniuk a veszélyhelyzet idejére. Erre az időszakra – ahogyan tavasszal is – online tárlatvezetéssel, érdekes videókkal készül a Szolnoki Művésztelep.

– Sajnos a nemrég átadott művésztelepünk egy időre bezár a látogatók előtt, de a munka nem áll meg, és ezt a közönség is láthatja majd. Folyamatosan jelentkezünk online kiállításokkal, érdekes szakmai beszélgetésekkel vagy kicsit emberközelibb riportokkal, és a „hét műtárgyát” is ismét bemutatjuk. Fontosnak tartjuk, hogy kapcsolatban maradjunk a közönséggel és bevonjuk az itt zajló életbe és munkába – mondta Verebes György, a Szolnoki Művésztelep vezetője. Hozzátette, a szigorítás egy komoly, nemzetközi kiállításukat is érinti, amely november második felében nyílik Ljubljanában, a Balassi Intézetben.

– Már leszállítottuk a mintegy hatvan alkotásból álló anyagot a Külügyminisztériumnak, így valószínűleg már Szlovéniába ért. Videókapcsolaton keresztül adjuk majd az instrukciókat a kiállítás megrendezéséhez, a megnyitó is az online térben zajlik majd. Az erről szóló beszámolókat is folyamatosan tesszük majd fel a honlapunkra – tette hozzá.

Jövő héttől láthatóak az élő közvetítések

A Szigligeti Színház nézőtere is kiürül egy időre, de a próbák nem álltak le. Jelenleg a harmadik nagyszínpadi bemutatóra, Szabó Magda Régimódi történetére készülnek, Csiszár Imre rendezésében. November huszadikától pedig indulnak az előadások a bérletesek számára, mégpedig online formában.

– Az előadásokat november 20-tól ugyanabban a menetrendben játsszuk le, mintha érkezne az aznapi bérletes közönség. Az egyetlen különbség az lesz, hogy az előadások nyolc órakor kezdődnek majd. A megtekintéséhez szükséges linket e-mailben küldjük majd el a nézőknek, akik ezen keresztül kapcsolódhatnak be az élő közvetítésbe. A részletekről természetesen minden bérletes nézőnket tájékoztatjuk telefonon keresztül is – írta közleményében a Szigligeti Színház.

Szerdán bezártak a város könyvtárai is

– Minden, olvasónál kint lévő könyv kölcsönzési idejét automatikusan meghosszabbítjuk, nem számolunk fel késedelmi díjat – jelezte hírportálunk érdeklődésére Czakóné Gacov Katalin, a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója, miután a vírushelyzet miatt az intézmény is bezárta kapuit a látogatók előtt. – E-mailben vagy telefonon munkanapokon 8 és 16 óra között kereshetnek minket, hiszen kollégáink segítenek megbízható elektronikus forrásokat találni témakeresés vagy irodalomkutatás esetén. Közösségi oldalunkra tavasszal felkerültek a babázó és egyéb kézműves köreink videói, így aki szerette ezeket a tevékenységeket, vissza tudja nézni. Az ifjúsági részleg is tartja a kapcsolatot a meglévő körökkel, csak online formában. Mivel nem szeretnénk, hogy könyvek nélkül maradjanak az olvasóink, már tervezzük, hogyan tudunk legalább könyv átadás-átvételi pontokat kialakítani a nagyobb telephelyeinken – jelezte az igazgató.