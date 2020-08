Egy kis odafigyeléssel baleset nélkül telhet a nyári szünidő

Számtalan veszély leselkedhet a fiatalokra a nyári szünidő ideje alatt. Idén viszont talán óvatlanabbul indultak neki a vakációnak, mivel a járvány miatt hosszabb ideig a négy fal között ragadtak. Sajnos az elmúlt időszakban nem egy tragikus esettől volt hangos az országos sajtó. A Vas megyei Sorkifalud közelében például egy öt év körüli kislány vesztette életét, amikor az autójuknak egy traktor ütközött, ami nem adta meg nekik az elsőbbséget. A traktor leszakította a gépkocsi bal hátulját. A megyei rendőr-főkapitányság is fokozott óvatosságra és odafigyelésre inti mind a fiatalokat, mind a szülőket, de a közlekedőket is.

A nyári vakáció idején a gyermekeknek jóval több szabadidejük van, kedvükre futkározhatnak, előkerülnek a gördeszkák, rollerek, görkorcsolyák. Ebben az időszakban tanulnak meg a kicsik biciklizni, és a nagyobbak is jóval többet kerékpároznak, mint eddig.

Két héttel ezelőtt egy kiskorú szenvedett könnyű sérüléseket, amikor szülői felügyelettel, kiépített kerékpárúton biciklivel közlekedett Törökszentmiklóson. A gyermek közlekedése során nem biztosított elsőbbséget a védett úton haladó személygépkocsi vezetőjének, és összeütköztek.

A megyei baleset-megelőzési bizottság kéri a járművezetőket, hogy azokon a helyeken, ahol a gyermekek jelenlétére fokozottabban számítani lehet – például játszóterek, gyermekintézmények, kijelölt gyalogos-átkelőhelyek, lakótelepek – különösen körültekintően és óvatosan közlekedjenek.

– A szülőket pedig arra kéri a bizottság, hogy hívják fel a gyermekek figyelmét a nyári szünidő veszélyeire, mint például az álló jármű mögött áthaladásra, körültekintés nélkül az úttestre lépésre, valamint a gyalogos, kerékpáros és utas közlekedés legfontosabb szabályaira – mondta hírportálunknak Bálint F. Levente megyei rendőrségi sajtóreferens.

– Ellenőrizzék gyermekük kerékpárjának üzembiztonságát, előírásszerű felszereléseinek meglétét, működőképességét. Különösen a kormányra, fékekre, lámpákra, fényvisszaverő prizmákra és a védőfelszerelésekre fordítsanak figyelmet. A szülői példamutatás elengedhetetlen a gyermekek helyes közlekedésre neveléséhez, ezért kérjük a felnőtteket, hogy a mindennapok során akár gyalogosan, kerékpárral vagy gépkocsival közlekednek, mutassák meg gyermekeiknek a szabályos közlekedést – tette hozzá a sajtóreferens.

Gyerekszállítás kerékpáron

Több kisgyermekes család körében kedvelt program a közös kerékpározás. Vannak, akik még a nyaralás ideje alatt sem hanyagolják a kétkerekűt, ezért magukkal viszik kerékpárjaikat, esetleg a helyben bérlést választják. Az önállóan nem közlekedő gyermek biciklivel csak úgy tud menni egy ilyen túrára, ha szállítják. Fontos tisztában lenni azzal, hogy kétkerekű kerékpáron egy 16 év feletti személy szállíthat egy tíz évnél fiatalabb gyermeket gyerekülésben – hívta fel a figyelmet Mári Ilona, a megyei rendőr-főkapitányság megbízott sajtószóvivője.

– A hagyományos gyerekülések közül létezik hátra, illetve előre szerelhető. Az előbbiek közül érdemes olyat választani, melynek állítható a lábtartója, és egy pánttal rögzíteni lehet a bokát, így a gyerek nem növi ki gyorsan, és a küllő sem kapja be menet közben a lábát – fejtette ki Mári Ilona.

– Célszerű dönthető ülést választani, oldalsó fejtámasszal és kapaszkodóval, mert ha menet közben a gyerkőc elbóbiskol, megóvjuk attól, hogy előrebukjon a feje, és esetleg gerincsérülése legyen. A hátsó gyermeküléseknél előírás a háttámla és a rögzítőszíj. Ezek általában 22 kilogramm testsúlyig használhatóak. Másik fontos kritérium a kerékpáros ülésekkel kapcsolatban, hogy a benne ülő gyermek a vezetőt a kilátásban és a vezetésben ne akadályozza, illetve a kerékpár világító és jelző berendezéseit ne takarja.

– Nem kötelező ugyan, de ajánlott a szülőnek és a gyermeknek is védősisakot viselni. Az előre szerelhető gyermekülések közül az előrenyúló lábtartós változat a praktikusabb, hiszen a csemete nem tud a lábaival kalimpálni, menet közben nézelődhet, a szülő jobban tud vele kommunikálni, sőt a súly eloszlása is ideálisabb, mint a hátulra szerelhető verzióknál – sorolta az intelmeket a megbízott szóvivő. Hozzátette, a rendőrség azt javasolja, hogy először ne a sűrű forgalomban, hanem egy kevésbé forgalmas útszakaszon próbálják ki a gyermekszállítást.

Életmentő biztonsági öv

Mári Ilona arról is beszélt hírportálunknak, hogy a baleseti adatok szerint a nyári hónapokban növekszik a gyermekek által okozott, illetve elszenvedett balesetek száma. Az egyik fő baleseti ok, amelynek nagyon súlyos kimenetele lehet, amikor a gyermeket – általában rövid távon közlekedve – beültetik ugyan a gyermekülésbe, de nem kapcsolják be a biztonsági övet.

– Az előírások szerint autóban utazva a 150 centiméternél alacsonyabb gyermeket gyermekbiztonsági rendszerben kell rögzíteni – hangsúlyozta. – A három évnél idősebb és legalább 135 centiméter magas gyermek a hátsó ülésen, a testméretéhez igazított ülésmagasítóval, és az üléshez beszerelt biztonsági övvel rögzítve utazhat. Nem megfelelő, ha a gyermek nyakánál vagy hónaljánál van elvezetve a biztonsági öv.

Bálint F. Levente hozzáfűzte, hogy becslések szerint ötven év leforgása alatt megközelítőleg egymillió életet mentett meg a biztonsági öv, ennek ellenére sokan még mindig úgy gondolják, hogy légzsákkal felszerelt autóban és városban nincs értelme azt bekapcsolni. A szabályosan becsatolt biztonsági öv jelentősen megnöveli a túlélési esélyeket egy esetleges ütközés esetén, ezért kötelező használni.

– A balesetek során az autóból kirepülő emberek 75 százaléka életét veszti vagy súlyos sérüléseket szenved. A biztonsági öv mellőzése súlyos következményekkel járhat. Az óránként ötven kilométeres sebességgel való ütközéskor körülbelül olyan hatásnak van kitéve egy ember, mintha egy épület harmadik emeletéről zuhanna le. A légzsák kiváló kiegészítő, de sohasem lesz képes átvenni a biztonsági öv szerepét. Nélküle éppen a másodperc törtrésze alatt felfújódó légzsák viheti be a halálos ütést – magyarázta a sajtóreferens.

Hozzáfűzte, hogy a csomagtartóban vagy utastérben szállított állatokat, illetve csomagokat is rögzíteni kell, az utasok védelme érdekében. Volt rá példa, hogy a csomagtartóban szállított, nem rögzített tárgy okozott sérülést a közlekedési baleset során.

A fürdőzés szabályai

Július 23-án egy tizenkilenc éves fiú vesztette életét a siófoki strandon, miután a vízibicikliről fejest ugrott a fél méteres Balatonba, és kitörte a nyakát. A megyei rendőr-főkapitányság minden évben felhívja a figyelmet, hogy ismeretlen helyen és felhevült testtel soha ne ugorjunk a vízbe, figyeljünk a víz alatti akadályokra, valamint ne ússzunk és ne bukjunk a víz alá ugrálásra kijelölt területen.

A szabad vizek mentén a legbiztonságosabb a kijelölt fürdőhelyen, ezen belül is a bóják között történő fürdőzés. Hat éven aluli, valamint úszni nem tudó, tizenkét éven aluli gyermek csak felnőtt közvetlen felügyelete mellett fürödhet a szabad vizekben.

A karúszó nem nyújt megfelelő biztonságot. Az úszógumi használatánál viszont figyelembe kell venni, hogy ha nem megfelelő átmérőjű, akkor a használója könnyen kicsúszhat belőle, ha pedig túl szoros, felbillenés esetén fizikailag nehéz a megfelelő testhelyzet újbóli felvétele, ezért ez könnyen végzetessé válhat.

Vízi járműben utazáskor az úszni nem tudó gyermekeknek mindenféleképp, de a jól úszóknak is célszerű a mentőmellény vagy mentőgallér használata.