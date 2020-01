Egy legendás autót varázsolnak újjá Szolnokon

Már csak néhány apróság van hátra, és közel egyéves munka eredményeként Gergi Zoltán garázsában elkészül az 1929-ben gyártott legendás Mercedes SSK versenyautó.

Összesen harminckettőt gyártottak belőle, és a világhírű Le Mans-i autóversenyeken indultak vele. Ezzel a versenyautóval tudták a németek elsőként legyőzni a Bentley egyeduralmát. A világ múzeumaiban összesen hét darab található, ez a nyolcadik, ami egy magyar gyűjtő birtokában van. A tulajdonosa húsz év alatt, alkatrészenként szedte össze a darabjait. A motor, váltó, hátsó futómű és a vízhűtő eredeti, a többi alkatrészt egyenként kellett legyártani hozzá.

A szolnoki garázsban már több régi autó született újjá, de minden szempontból ez a csúcs, amit eddig még csak álmaiban tudott elképzelni Gergi Zoltán. Néhány korabeli fénykép és műszaki leírások alapján félkemény alumíniumból hajlította a karosszéria elemeit. Munkaidő után és hétvégeken minden idejét az elemek legyártásával töltötte közel egy éven keresztül.

Csak a sárvédő száz munkaórát igényelt és négy van belőle. A másfél milliméteres, félkemény alumíniumelemeket az előre legyártott favázra kellett felszögelnie. Olyan jól sikerült a karosszéria , hogy a tulajdonos nem engedi lefestetni, csupán szálirányban felcsiszolni.

A rövidesen kész autó csupán hiteles másolatnak minősül, mert nem mindene eredeti. A beszerezhetetlen fődarabokat itt, a szolnoki garázsban kellett legyártani, mert a világon sehol sem lehetett már hozzájutni. Gergi Zoltán elmondta, a legnagyobb kihívást a motorháztető elkészítése jelentette, mert százhatvan kopoltyú van benne és mindegyiknek más a mérete.

A képeinken is látható Mercedes SSK 1929-ben készült. A soros, hathengeres, 7060 köbcentis benzinmotor hengerenként két gyújtógyertyát tartalmaz, és a kompresszoros feltöltővel 197 km/óra a végsebessége. Versenytempóban negyven liter üzemanyagot fogyasztott száz kilométeren, ezért a százhúsz literes üzemanyagtank nem is tűnik olyan soknak. A motor alaphelyzetben 200 lóerős és teljes gázadásnál kapcsol be a kompresszor, ami felviszi 300 lóerőre. A négy fokozatú kézi sportváltó egyes fokozatban ötven, kettesben száz, hármasban százötven, negyedikben pedig 200 kilométeres sebességre gyorsítja.

Az interneten böngészve egy angol árverésen 2014-ben 3,5 millió fontért adtak el egy Mercedes SSK-t. Mai árfolyamon átszámítva ez közel 1,4 milliárd forintot jelent.