Egy szolnoki panzióban bukott le a körözött csaló

Egy szolnoki panzióban fogták el a rendőrök azt az abonyi lakost, aki több hazai szállodát is megkárosított, mivel fizetés nélkül távozott. A férfi mindenhol ugyanazt a nevet használta, ez okozhatta a vesztét.

Nyolcrendbeli csalás miatt emelt vádat a Marcali Járási Ügyészség azzal az abonyi lakossal szemben, aki országszerte szállt meg úgy különböző szálláshelyeken, hogy fizetés nélkül távozott.

A 47 éves férfi még tavaly áprilisban Cegléden kezdte a csalássorozatot, ahol négy nap tartózkodás után csak egy 42 ezer forintos kifizetetlen számla maradt utána. Ezután a Balaton-partot vette célba, ahol összesen öt szállodában szállt meg Szántódon, Zamárdiban, Balatonlellén, Balatonmáriafürdőn és Balatonalmádiban.

A vádlott a legnagyobb kárt Balatonlellén okozta, ahol a szobaár, a félpanziós ellátás és az azon felüli büféfogyasztás 143 ezer forintos ellenértékével maradt adós.

A vádlott a szállások elfoglalásakor általában azzal tévesztette meg a sértetteket, hogy egy ügyeit intéző Svédországban élő üzletembernek adta ki magát, akinél csak olyan valuta – jellemzően cseh és svéd korona – van, amiben a fizetést a szállodák nem fogadták el, majd ígéretet tett azok beváltására és természetesen a számla kifizetésre is, ami viszont mindig elmaradt.

A vádlott ezután Hajdúszoboszlón lépett le egy szálláshelyről fizetés nélkül, majd végül egy szolnoki panzióban szállt meg júliusban. Itt azonban résen volt a recepciós…

– Az volt a szerencsénk, hogy tagjai vagyunk a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének, így mi is megkaptuk azt a kör-e-mailt, amely a csaló férfira figyelmeztetett. Egyébként nem tudtunk volna róla – mondta el lapunknak Tóth Andrea, a Sóház Apartmanház tulajdonosa.

– A levél hónapokkal korábban érkezett, de az ilyen fontosabb információkat mindig kiragasztják a recepciósok, hogy szem előtt legyen. A férfi minden adata szerepelt benne és az is, hogy mit tett korábban, valamint hogy a Marcali Rendőrkapitányság már körözést adott ki ellene, és abban az esetben, ha megjelenne nálunk is, értesítsük a helyi rendőrkapitányságot.

– Az volt az érdekes, hogy a férfi ugyanazzal a névvel és adatokkal jelentkezett be hozzánk is, mint a többi szállodába, amelyek egyébként szintén háromcsillagosak voltak.

– Valószínűleg úgy gondolta, hogy egy nívósabb hotelben szigorúbb a biztonsági rendszer. Például hitelkártyát kérnek vagy valami biztosítékot, hogy az illető ki tudja fizetni a szobát – vélekedett Tóth Andrea.

Mint megtudtuk, a férfi ugyanazzal a mesével állt elő Szolnokon is, mint a többi szállodában, hogy Svédországban él, Malmőben, de hazalátogatott. Furcsa volt azonban, hogy három napra vett ki szobát, de csak egy szatyor volt nála.

– Este tíz körül hívott az akkori recepciósunk, hogy az a férfi jelentkezett be hozzánk, akiről a kör-e-mailben is írtak. Értesítettük a hatóságot, és nem sokkal később meg is jelent két civil és két egyenruhás rendőr.

– Bent és kint is biztosították a helyszínt, miközben letartóztatták a férfit, aki nem tanúsított semmilyen ellenállást, tudomásul vette, hogy elfogták, így el is vitték a rendőrök. Mivel a vendég csak pár órát töltött nálunk, így csak annyi anyagi kárunk keletkezett, amennyibe egy éjszaka kerül, mert azt a szobát már nem tudtuk kiadni arra az éjjelre – tette hozzá a tulajdonos.

Elrendelték a letartóztatását

A férfit a rendőrök őrizetbe vették, majd a Marcali Járási Ügyészség kezdeményezésére a bíróság elrendelte a letartóztatását is.

Az ügyészség a vádemeléskor is letartóztatásban lévő vádlottal szemben börtön fokozatú szabadságvesztés és közügyektől eltiltás kiszabására tett indítványt azzal, hogy amennyiben a bűnösségét az előkészítő tárgyaláson beismeri, a bíróság a szabadságvesztés tartamát két év két hónapban állapítsa meg.

