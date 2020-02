Egy tál melegétellel segítik a lakosokat Újszászon

Közel száz újszászi lakos vette igénybe a legelső napon a népkonyha szolgáltatást, amely két hete indult a városban. Azóta egyre többen hordják az ételt az osztóponttá átalakított régi vasutas művelődési házból. Szerdán az ebéd tökfőzelék sült kolbásszal.

Minden helyi lakos, aki betöltötte az ötvenedik életévét, alanyi jogon veheti igénybe a népkonyha szolgáltatást. Az ennél fiatalabbak pedig csak abban az esetben, ha a háziorvos javasolja. Az ingyenes étkezésre viszont csak tizennyolc éven felüliek jogosultak, és csak akkor, ha más támogatott étkezési formát nem vesznek igénybe. Az ágyban fekvő betegeknek sem kell lemondaniuk az egy tál meleg ebédről, hiszen meghatalmazott útján is elvitethetik az ételt.

Főként az idősek veszik igénybe a népkonyha szolgáltatást, hiszen sok olyan idős ember vagy házaspár él Újszászon, akiknek problémát okoz a mindennapi melegétel megfőzése.

– Még csak két hete hordjuk az ebédet, de már most látszik, hogy mennyit tudunk így spórolni – árulta el hírportálunknak egy újszászi férfi. – Egy ember egy hónapban 11-12 ezer forintot is megtakaríthat, ha igénybe veszi a népkonyha szolgáltatást, de mivel a feleségem és én is jogosultak vagyunk, így mi a dupláját. Ismerek olyan családot, ahol három adagot visznek haza egy nap. Nekik ez már komoly segítség – tette hozzá.

– Elégedett vagyok az étellel, hiszen hiába csak egy tálról van szó, mindig kiadós az ebéd. Általában tartalmas, sűrű levesek és finom főzelékek szerepelnek az étlapon – fűzte hozzá egy idős újszászi asszony.

A népkonyha szolgáltatást törvény és rendeletek szabályozzák, így az is adott, hogy mekkora kalóriát kell elérnie egy tál ételnek.

Újszászon a hét hat napján, hétfőtől szombatig várják a lakosokat fél tizenkettőtől fél kettőig, viszont előre kell regisztrálni. Az ételosztás szigorú adminisztrációs rendszerben történik, névvel, tajszámmal és aláírással kell igazolni az átvételt.

A népkonyha szolgáltatást a gyulai székhelyű Gordiusz Intézmény végzi, tehát egy önkormányzattól független szervezet.

– Mielőtt aláírtuk a megállapodást a Gordiusz Intézménnyel, több településre is ellátogattunk, például Füzesabonyba és Karácsondra, hogy megnézzük, hogyan működik a gyakorlatban ez a szolgáltatás – mondta Dobozi Róbert polgármester. – Emellett több település vezetőjével is beszéltem, hogy mik a benyomásaik, és mindenhonnan pozitív visszajelzést kaptam. Nemrég nyílt Törökszentmiklóson egy főzőkonyha, ami lehetővé tette, hogy a térségünkben is elindulhasson ez a szolgáltatás. Úgy tudom, Újszász az első település, ahová szállítanak.

A korábbi, már leromlott állapotban lévő vasutasklub helyét alakította át a karbantartó csoportunk, hogy alkalmas legyen népkonyhának. Már az első napon közel száz adag ételt sikerült kiosztani, és információim szerint napról napra növekszik az igénylők száma. Az osztópontra mindig annyi ételt hoznak, amennyi el is fogy. Tehát ahogy az igénylők száma emelkedik, úgy növelik a kiszállított adagot is. Akár 250-300 embert is ki tudnak szolgálni egy nap, de ha szükséges, konyhabővítéssel ezen a számon is tudunk növelni.

Megkerestük a szolgáltató Gordiusz Intézményt is, de azt a választ kaptuk, hogy nem szoktak nyilatkozni a médiának, mivel nem céljuk a sajtóban reklámozni a tevékenységüket.