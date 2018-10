Zárt sorompó okoz gondot Kenderesen

Aggódó bánhalmai lakosok hívták fel szerkesztőségünket: mire hazaértek a munkából, lakattal és sorompóval zárták le az általuk is használt utat. Felvetették, hogy nem látják biztosítottnak azt sem, a mentő-, a tűzoltó- vagy a szemetesautó be tud-e jutni ezután házaikhoz. A kialakult helyzetről a helyszínen tájékozódtunk.

– Az egykori „középtiszás” lakásokban, a két érintett, Dékány József és a Bán Tibor utcában 27 ház van: ezekben mintegy hatvanan, hetvenen élnek, köztük több idős, beteg ember – sorolja Tóth Tiborné alpolgármester.

– Két évvel ezelőtt már szó volt arról, hogy le fogják zárni az utat, mi akkor is tiltakoztunk. A Bán Tibor utcának a végén van egy zsákutca, akik a volt óvoda mögötti hat lakásban élnek, teljesen el vannak a sorompóval zárva, nincs útjuk, csak egy kis földút, ami szó szerint járhatatlan.

– A Bán Tibor utca nyílt gyep, a középső út meg járhatatlan, félméteres gödrök vannak benne, bár onnan valóban megközelíthető a 34-es főút.

Négy éve van egy hallgatólagos megállapodás az önkormányzat és a tulajdonos között arról, hogy a falu használhatja a focipályát is annak fejében, hogy karbantartja azt, s ezt az utat is.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

– Ez az út az egykori Sóúthoz kapcsolódik, az 1200-as évekre nyúlik vissza a története – sorolja Tóth Tiborné, aki családjával évtizedek óta itt lakik éppúgy, mint Balogh Károlynéék. Mint kiderül, semmiféle előzetes tájékoztatást nem kaptak a családok arról, hogy az érintett útra sorompó és lakat kerül.

– Amikor kedden hazaértem a munkából és láttam mi történt, azonnal átmentem a Közép-tiszai Mezőgazdasági Zrt. központi irodájába, és szerettem volna a tulajdonossal beszélni, de csak a megbízottjával tudtam. Így írásban tettem fel kérdéseimet a többiek nevében is.

– Azt kérdeztem meg, úgyis, mint Kenderes alpolgármestere, hogy miért zárták le az utat a Dékány József utcában lakók elől, s hogy a lakosok erről miért nem kaptak értesítést.

– Azt is szerettem volna megtudni, meddig lesz a lakók elől zárva az út. S felmerült az is, mi történik egy esetleges tűz esetén, vagy hogyan jut be a tűzoltó, vagy beteghez a mentő? Jön az ősz, a tél, gépjárművel hogyan közelítsük meg a garázsunkat, lakásunkat a sáros földutak, járhatatlan utak elkerülésével, kérdeztem a zrt. vezetőjétől.

– A kérdéseimre még nem kaptam választ – mondja Tóth Tiborné, miközben átsétálunk a Közép-tiszai Mezőgazdasági Zrt. kenderes-bánhalmai irodájába, ahol Lukács Mihály vezérigazgató fogad. Elmondja, a kérdésekre Pádár Lászlóné polgármesternek írásban megadta a tulajdonos nevében a választ, így bemegyünk a kenderesi hivatalba.

– A Lukács Mihálytól kapott levélben az áll, hogy a Közép-tisza tulajdonában lévő Kenderes 0305/1. hrsz. út fenntartási költségeit meg kívánja osztani az utat használókkal, ennek most zajlik a technikai előkészülete, írta a levélben Lukács Mihály – mutatja Pádár Lászlóné, aki nem vitatja a döntést, hiszen a földhivatali tulajdoni lapon ez van „kivett saját használatú út”. Ez azt jelenti, hogy senkitől nem kellett a zrt.-nek engedélyt kérni, hogy ez a sorompó az érintett útra kerülhessen.

Az autók átengedésére kérnék a tulajdonost

– Az eljárással nem értek egyet, tekintettel arra, hogy hat lakás az utca azon részén helyezkedik el, ahonnan most a ki-bejárás lehetetlen. Az úthasználati szabályok kidolgozásában számíthat az együttműködésünkre a tulajdonos, amit úgy vélem, célszerűbb lett volna a kész helyzet előtt megtenni – szögezi le Pádár Lászlóné polgármester.

Szerinte elsősorban az ott lakók helyzetére tekintettel kellett volna cselekednie, többen súlyosan betegek, naponta kell, hogy mentő közelítse meg a lakásukat, ami most ellehetetlenült, hiszen a 34-es útra kimenő állami út nagyon rossz állapotban van.

– Ha a tulajdonos nem látja biztosítottnak az érintett útszakasz állagának megőrzését – a levél szerint ugyanis a nagy teljesítményű mezőgazdasági gépek komoly sárfelhordást hagytak maguk mögött, balesetveszélyes körülményeket okozva, ezért került fel a sorompó –, úgy vélem, a személyautókkal olyan mértékű kár nem keletkezik, ami miatt ilyen mértékű intézkedést kellett volna végrehajtania – jegyzi meg a városvezető.

– Ezért arra kérnénk a tulajdonost, hogy a személyautók számára tegye lehetővé a közlekedést ezen a szakaszon.

Borítóképünk csak illusztráció.