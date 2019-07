Egyedi kulturális program kezdődött a Ligetben

A Tollforgató irodalmi alkotótábor ötlete három éve fogalmazódott meg a szolnoki Verseghy Ferenc Könyvtár munkatársaiban.

– Pályáztunk és nyertük, áprilisban pedig meghirdettük a tábort. Hatvanketten jelentkeztek, melyből harminc résztvevőt választottunk ki. Ma pedig elérkezett a nagy nap, melyet mindannyian vártunk… – nyitotta meg a Liget Hotelben megrendezett egyhetes programsorozatot Márki Éva táborvezető.

A táborba nem csak Szolnokról és a megyéből, de az ország szinte minden pontjáról, Kaposvárról, Budapestről, Miskolcról és Győrből is érkeztek.

– Elsősorban amatőr alkotókat vártunk ebbe az irodalmi táborba. A program célja, hogy egy kicsit az alkotófolyamatba is bepillanthassanak azok, akik esetleg a nagy, neves országos írótáborokból kiesnek, hiszen vannak olyanok, ahová már csak díjazott, rangos művészek kerülhetnek be. Mi mindenkinek helyet szeretnénk biztosítani, aki az írással már foglalkozik valamilyen szinten vagy szeretne foglalkozni – mondta a tábor céljáról Czakóné Gacov Katalin, a Verseghy Ferenc Könyvtár igazgatója.

A tábor ideje alatt délelőtt tíz órától délután egy óráig, majd délután három órától hat óráig tartanak foglalkozásokat, három szekcióban. A versírás szekciót Jenei Gyula költő, tanár, az Eső irodalmi lap főszerkesztője vezeti, a prózaírást dr. Bistey András író, esztéta, az Új Néplap egykori munkatársa, majd felelős szerkesztője, a drámaírást pedig Rigó József rendező, drámapedagógus, a Híd Színház vezetője tartja.

– Harminc résztvevőt eleve nehéz lenne egy csoportban kezelni, ráadásul mindenkinek más az érdeklődési területe. A táborlakók nem csak elméletet tanulnak majd, hanem saját írásaikat is be tudják mutatni, és az írás folyamatával kapcsolatban is kapnak gyakorlati tanácsokat. Például teljesen máshogy kell megírni egy drámát, mint egy prózát vagy egy verset – mondta a szekciókban zajló munkáról az igazgató.

Csütörtökön a városi sétát, a múzeum- és könyvtárlátogatást követően Háy János, József Attila-díjas író, költő tart előadást a résztvevőknek.