Egyedi postaládába várják a Mikulásnak írt leveleket Mezőtúron

Amikor tavasszal elkezdődött a járványhelyzet, talán még senki nem gondolt arra, hogy a téli ünnepekre is hatása lesz mindennek.

Sajnos úgy alakult, hogy a találkozások számát még ezekben a hetekben is minimalizálni kell, ami azt is jelenti, hogy idén személyesen a Mikulással sem találkozhatnak a gyerekek. Az öreg Nagyszakállú azonban, természetesen ennek ellenére sem feledkezik meg róluk.

A manókkal közösen azt találta ki, hogy egy postaládát helyeztet ki a közösségi ház elé, ahová bedobhatják a gyerekek a leveleiket, a Télapónak szánt rajzaikat. Az intézmény dolgozói segítettek az egyedi postaláda elkészítésében, ami már ott van a helyén, december elsejéig „várja” a szeretettel teli küldeményeket.

– A leveleket személyesen is be lehet dobni, de postai úton is el lehet juttatni az intézmény címére, „Mikulás” jeligével ellátott borítékban. Természetesen a Mikulás, mint minden esztendőben, idén is készül valami apró meglepetéssel, most sem lesz hálátlan – mondta el az ünnepi akcióval kapcsolatban Bodor Márta, az intézmény munkatársa.