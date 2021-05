Egyedül Újszászról érkezett tökéletes megfejtés a nehéz feladatokra

Az országban egyedüliként az újszászi Nagyné Tánczos Tímea ért el maximális százpontos eredményt az Ezerszínű Magyarország – 100 elnevezésű játékon. A hazánk nevezetességeiről szóló online fejtörőt az idei Internet Fiesta programsorozat keretében hirdették meg a könyvtárak, és az országból százötvenhárom megfejtés érkezett az összesen száz kvízkérdésből álló öt feladatsorra.

Többen is próbálkoztak a településről az Ezerszínű Magyarország – 100 elnevezésű játék kvízkérdéseinek helyes megválaszolásával, de sokan feladták, és nem jutottak el az utolsó feladatsorig. Nagyné Tánczos Tímea azonban türelmes és kitartó volt, így minden kérdést megválaszolt – méghozzá hibátlanul.

– Már nem először vettem részt kvízjátékon, hiszen az újszászi könyvtár is rendszeresen hirdet hasonlót egy-egy ismert költőnk vagy írónk születésének vagy halálának kerek évfordulójára – mondta hírportálunknak Tímea.

– Általában ezeken is nyerek, vagy százszázalékosra teljesítem a feladatsort, vagy csak egy-két hiba akad bennük. Minden játékon részt veszek, amit az interneten találok. Jelenleg egy öt héten át tartó online bibliaismereti versenyen tesztelem a tudásom – fűzte hozzá Tímea, aki talán ennek is köszönheti az országos játékon elért sikerét, hiszen rendelkezik már némi gyakorlattal, hogyan kell információkat keresni az interneten.

Tímea az Ezerszínű Magyarország – 100 játék felhívására az újszászi könyvtár Facebook-oldalán bukkant rá, és mivel szeret játszani, kutakodni, keresgélni, úgy döntött, hogy megpróbálja.

– Minden héten egy húsz kérdésből álló feladatsort kellett kitöltenünk, melyből összesen öt volt – idézte fel Tímea.

– Ezek között akadtak földrajzi, történelmi és kultúrával kapcsolatosak is. A kérdések láttán én csak ámultam és bámultam, hogy Magyarországon ennyiféle szépség és természeti csoda található, amit az ember még nem is látott. A kérdések egy részére tudtam a választ, de sok mindennek utána kellett nézni, és olyan is volt, amiről még csak nem is hallottam soha. Jó kis kutatómunka volt, rendkívül izgalmas, tanulni is sokat lehetett belőle, és kedvet is kaptunk, hogy ellátogassunk azokra a csodálatos helyekre, ahol még nem jártunk.

– A szervezők minden héten visszajeleztek, hogy húszból húsz kérdésem helyes volt, de még így is kételyeim voltak, hiszen úgy gondoltam, rengetegen játszanak. Nem gondoltam volna, hogy ilyen jól fog sikerülni – árulta el Tímea, aki szerint annak köszönhető a sikere, hogy kitartó volt a feladatsorok kitöltésekor.

Alaposan elolvasta és értelmezte a kérdéseket, majd mindennek többször is utána­né­zett, hiszen az interneten is találhatók egymásnak ellentmondó információk. Nem fogadta el helyesnek a legelső találatot, hanem több helyen is utánaolvasott, majd összevetette ezeket az információkat. Volt olyan kérdés, amelyhez könyvet is elővett. Ehhez azonban a türelmen és a kitartó munkán kívül sok idő is kell, amit kicsit megnehezített a digitális oktatás időszaka, hiszen Tímea egy kilencéves kisfiút nevel férjével.