Egyelőre alacsony a foglalási arány a külföldi utakra

Mindenhova más feltételekkel lehet utazni, így a nyaralási célpontok kiválasztása a szokásosnál több utánajárást igényel. Az emberek bizalmatlansága az utazási irodákban is igen szembetűnő, az idei foglalási arány mindössze körülbelül tizede a megszokottnak. A tapasztalatok szerint óvatosan terveznek a nyaralni vágyók.

Sokan vágynak már a nyári utazásokra, a legtöbben mégis óvatosan terveznek. A belföldi nyaralóhelyek, hegyi vendégházak, balatoni üdülők jó részénél az utóbbi hetekben megugrott a foglalások száma. Könnyítés, hogy azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkeznek, külföldi útjukról hazatérve, korlátozás nélkül visszatérhetnek – ennek ellenére sem rohamozták azonban meg az utazási irodákat az érdeklődők. A foglalásokkal még kivárnak az emberek.

Az utolsó pillanatokig kivárnak az ügyfelek

– Minden évben Horvátországba megyünk. Sokszor már előző évben, de legkésőbb januárban jelezzük az érkezési időpontot a szállásadónál, idén viszont még mindig nem tudjuk, hogy nekiinduljunk-e. Folyamatosan figyeljük a híreket – mesélte a család dilemmáját a szolnoki Petrikné Kiss Éva, akik barátaikkal együtt általában tengerparti úti célt választanak.

Hasonló bizonytalanságról számolt be Weinrauch László is, a megyeszékhelyen működő Klan Tours utazási iroda vezetője.

– Az a tendencia, hogy mindenki megpróbál az utolsó pillanatokig kivárni a foglalásokkal, de ezzel az utazási irodák nem tudnak kalkulálni,

hiszen a külföldi partnerek, szállodák tőlük kérik az előlegeket a feltételesen lefoglalt helyekre. Ahogy halad az idő, szűkül a kör, nyár elején már nem igazán lesz lehetőség válogatni. Ugyanez vonatkozik a charterjáratokra is – mondta.

Egy autóbuszt indítanak a korábbi három helyett

A szervezés során a gazdaságosságot is szem előtt kell tartani, bizonyos létszám alatt ugyanis nem éri meg elindítani a buszt.

– Eddig megesett, hogy egy úti célhoz ugyanazon időpontba három busz is indult, most egy telik meg. Arra koncentrálunk, és keveset kockáztatunk. Huszonöt százalékos töltöttség alatt töröljük az utat, csak a biztosat vállaljuk be, így lesz, akit majd csalódás ér. Ha például egy augusztusi indulásra öt fő jelentkezett, és már ki kellene fizetni a szállás előlegét ötven főre, akkor azt inkább lemondjuk, ügyfeleinknek más lehetőséget ajánlva – fejtette ki Weinrauch László.

Tavaly már március előtt szinte minden út tele volt, több száz foglalás futott be az irodába.

– Felét átfoglaltuk későbbi dátumra vagy utazási vouchert állítottunk ki, ezekkel dolgozunk egy éve. Nem vagyunk könnyű helyzetben, hiszen a bevétel elmarad, míg sok pluszmunka jelenik meg – hangsúlyozta a szolnoki iroda vezetője, aki arról is beszélt, hogy most már annak is örülnének, ha a 2019-es forgalom harminc százalékát elérnék.

Előretört Horvátország és Törökország a listán

Molnár Imre Attila, a szol­noki Mill-Air Utazási Iroda ügyvezetője megkeresésünkre elmondta, úgy tapasztalja, éledezőben van az utazási kedv. A tavalyi év sok lemondást hozott, és az előkedvezményes időszak is lejárt, szerinte a megszokotthoz képest nagyon alacsony a foglalási arány.

– A tapasztalatok szerint kedv lenne, de az utazni vágyóknak kevés a szabadságuk, nem tehetik meg, hogy hazatérésük után további tíz nap karanténba vonuljanak, vagy saját költségen teszteljenek, így a már beutazható országok kerültek a kedvelt úti célokat összegyűjtő lista élére. Ilyen például Görögország, Törökország vagy Horvátország – fejtette ki a szolnoki szakember.

Az ügyvezető is abban reménykedik, hogy a nyár kissé kitolódik, és még az őszi szünetben is indulhatnak utazni vágyók. A valódi visszatérésben viszont csak jövőre bízik…