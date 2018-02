Egyetemi laborban végez orvosi kutatómunkát a gimis Dóri

Egyetemi körülmények között kutathat Balog Dóra. A Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium 12. C osztályos diákja hatéves kora óta orvos szeretne lenni.

– Igazából nem is tudnék más pályát elképzelni magamnak, mint az orvosi. Mindig érdekelt, hogyan tudnék segíteni az embereken, hogyan tudnám az életüket jobbá tenni, vagy olyan kezelést beállítani, amivel stabillá tudnám tenni az állapotukat – mondja elszántan Dóri.

– Főként anya miatt is, mert őt kiskoromban diagnosztizálták egy kardiopulmonális betegséggel (kisvérköri magas vérnyomás). Bár betegsége gyógyíthatatlan – tüdő- és szívátültetés is szóba jöhet majd –, az állapotát most még tudják stabilizálni.

– Amikor megszülettem, már akkor komplikáció lépett fel nála, de nem gondoltuk, hogy ekkora lehet a baj. Budapestre került, ott kezelik – meséli a fiatal tehetség.

Dóri tízéves volt, amikor egyszer arra ment haza az iskolából, hogy édesanyja nem volt otthon. A lakásban viszont rengeteg fecskendőt, gyógyszert látott – ezekkel stabilizálták. Az intenzív osztályra vitték, mert egy vírusfertőzést kapott.

– Ez még jobban megerősített abban, hogy orvos legyek, mert szeretnék neki segíteni.

„Édesanyám is azt szeretné, ha olyan munkám lenne, amit nem bánok meg, ahová érdemes mindennap bemenni, és szívvel-lélekkel csinálni.”

– Így támogat az orvosi pálya felé – mondja Dóri, aki tizedik osztályos korától folytat komolyabb tudományos kutatómunkát.

– 2016 őszén kezdtem el egy ritka betegséggel, a kisvérköri magas vérnyomással kapcsolatban vizsgálódni.

– Tavaly nyár óta heti két alkalommal a Debreceni Egyetem Általános Orvostudományi Karának egyik laboratóriumában kutatok a szintén karcagi születésű dr. Juhász Tamás adjunktus témavezetése alatt.

– A PACAP nevezetű neuropeptid fogak és vázrendszeri elemek fejlődésében játszott szerepét vizsgáljuk.

– A vizsgálatunkkal azt bizonyítjuk, hogy ha valakinek kilyukad a foga, nem feltétlenül kellene kihúzni, hanem rávehetjük a sejteket, hogy újraépítsék a zománcot – magyarázza Dóra, aki az eredményeket a TUDOK-on és a Polaneczky konferencián fogja bemutatni.

Most a legfontosabb a májusi emelt biológia- és kémiaérettségije. Már van egy komplex középfokú angol nyelvvizsgája, mellé szeretne egy felsőfokút, valamint oroszból egy középfokút. Nem csoda, hogy Dórának kevés szabadideje van…

Mint mondja, a tudományos munka miatt a délutáni programokba kevesebbet tud bekapcsolódni. Most az MTA-hoz hívták be díjátadóra, s első publikációja is hamarosan megjelenik egy szaklapban.

Természetesen édesanyja sem tartja mindennapi hobbinak azt, hogy latin szavakat tanul szabadidejében. De azért azt is megtudtuk, hogy a szakkönyvek mellett azért romantikus regényeket is olvas.