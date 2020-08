Egyházi tanévnyitót tartottak Törökszentmiklóson

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves és Jász-Nagykun-Szolnok megye keleti részét magában foglaló Egri főegyházmegye fenntartásában működő köznevelési intézmények közös tanévnyitó miséjét tartották vasárnap a ­törökszentmiklósi Szentháromság-templomban.

Ezen dr. Ternyák Csaba, az Egri főegyházmegye érseke az átváltozás fontosságáról beszélt. Az intézmények dolgozói és a lelkipásztorok javaslata alapján az egyházmegyében végzett pedagógiai szolgálat elismeréseként idén hét Szent Gellért-díjat adtak át.

Megyénkből ezüst fokozatot vehetett át Tési ­Ildikó, a Jászalsószentgyörgyi Szent György Katolikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola tanítója. A Szent Gellért-díj arany fokozatát ebben az évben a kőtelki Szent Kinga Katolikus Óvoda óvodapedagógusa és hitoktatója, Lovász Tiborné érdemelte ki. De a nyugdíjba vonuló Kocsi Erzsébetnek, a törökszentmiklósi Bercsényi Miklós Katolikus Gimnázium és Kollégium, Általános Iskola, Óvoda igazgatójának munkásságát is elismerték.

Az egyházmegyei tanévnyitón a Szent Kristóf Katolikus Óvodát is átadták.

Soltész Miklós, egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkár elmondta, hogy négyszázhetvenötmillió forintból négy csoportszobás, új intézmény épült, ami megfelelő környezetet teremt az oktatásnak, nevelésnek.

– Négy különböző természetű gyermeket neveltem fel a feleségemmel, így bizton állíthatom, hogy a gyermeknevelés nehéz feladat. A szülőknek el kell fogadni, hogy a pedagógusok segítik a folyamatot. Az ő áldozatos munkájuk nélkül nem tudnánk teljessé tenni gyermekeink életét. Az egyházi óvoda eleve keresztény értékeket képvisel, melyeket a legfiatalabbak felé is közvetítenek, így támogatják a családokat – hangsúlyozta az államtitkár. Kiegészítette: a régi leánynevelő otthon is megújul, a város ékköve lesz. Markót Imre ünnepi beszédében az érsek szavaira is utalt.

– Az átváltozás gondolatával nyitjuk meg idén a tanévet. Az emberi vonatkozás mellett a környezetre is kiterjeszthető. Az óvoda kiköltözhet régi helyéről, az egykori leányintézetben kollégium lesz, ahol helyeket biztosítunk majd azoknak a diákoknak, akik a város katolikus középiskolájában szeretnének tanulni – mondta.

Az intézmény, de a város is számos jubileumot ünnepelhet idén. A település újratelepítésének háromszázadik évfordulója mellett a kétszáz éve született Pánthy Endrére is emlékeztek, aki megerősítette a katolikusok jelenlétét Törökszentmiklóson. Az óvoda a tizedik nevelési évét kezdheti meg az új intézményben.

– Tágas, világos csoportszobák, saját mosdó, öltözők, aula, játszóudvar, tornaszoba biztosítják gyermekeink számára az egészséges életkezdethez szükséges feltételeket. Zöld óvodaként a megújuló energiák alkalmazásával családjaink szemléletét is alakíthatjuk. A nevelést teljes személyiségfejlesztés alkotja, testi, lelki és szellemi fejlődésre egyaránt gondot fordítunk – összegezte az átadáson Andáné Hendrik Mária tagintézmény-vezető.

A délelőttöt az óvodások műsora színesítette. Az ünnepség zárásaként dr. Ternyák Csaba, az Egri főegyházmegye érseke meg is áldotta a Szent Kristóf Katolikus Óvodát.