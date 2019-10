Egykori fogvatartottak szépítették egy szolnoki iskola udvarát

Már szabadult, egykori fogvatartottak vettek részt a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet támogatott pályázata révén szervezett jóvátételi programon a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskolánál. Az érintettek a tanintézmény udvarán tüsténkedtek kedden.

A „Fülemüle” elnevezésű jóvátételi program helyszíne volt a Szent Tamás Görögkatolikus Óvoda és Általános Iskola kedden. A „Fogvatartottak reintegrációja” című kiemelt projekt által három volt fogvatartott, már szabadult személy vett részt az akcióban.

– A „Fülemüle” program célja a fogvatartottaknak és a szabadultaknak az elkövetett bűncselekményük iránti megbánás tanúsítása, illetve a helyi közösség érzékenyítésével a társadalmi befogadás erősítése – magyarázta a kezdeményezés lényegét Horváth Ákos bv. ezredes, bv. tanácsos, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet parancsnoka. – A program lehetőséget nyújt olyan munkavégzésre, melynek során kinyilváníthatják változási törekvéseiket a felelősségteljes és környezetükre igényes életvitel, rendszerető magatartás irányába. Az elvégzett területrendezéssel, a környezet szépítésével a gyermekek és a pedagógusok „iskolai életterében” minőségi változást eredményezhetnek – mutatott rá a parancsnok.

Mint megtudtuk, a jóvátételi program során nem a jelenleg büntetésüket töltő fogvatartottak, hanem szabadultak fejezik ki szimbolikusan az elkövetett bűncselekménnyel szembeni őszinte megbánásukat. A társadalom számára okozott kár enyhítése munkavégzéssel történik. Az intézmény kérésére a program megvalósítását önként vállaló három, már kiszabadult fiatalember az iskola udvarát rendezte. Ottjártunkkor a zöldhulladékot gyűjtötték össze, díszcserjéket ültettek és saját maguk által készített madáretetőket helyeztek ki a fákra.

– Nagyon megörültünk, hogy a büntetés-végrehajtási intézet megkeresett bennünket programjuk megvalósításának érdekében – hangsúlyozta Oláhné Kanyó Andrea intézményvezető. – Iskolánk egyik missziója a pasztoráció, a lelki gondozás is, így természetes volt, hogy helyet adtunk a minden fél számára hasznos cselekedetnek – mondta az iskolaigazgató, aki köszönetet mondott a program minden szervezőjének, aktivistájának és különösen az önkéntes „alkalmi munkavállalóinak”, az egykori fogvatartottaknak is, akiknek a társadalomba való sikeres beilleszkedéshez is erőt, kitartást és jó szerencsét is kívánt.

– Amíg bent voltam, igyekeztem minden hasznos munkát és különmunkát is elvégezni – szólaltattuk meg a programban részt vevő egykori fogvatartottat, Tóth Gyulát, aki nevét és arcát is vállalta az interjúhoz. A férfi korábban több mint hat évet ült, és elmondása szerint igencsak megbánta azt a tettét, ami miatt büntetését töltötte.

– Egyrészt a társadalom hasznos tagja kívánok lenni, nem mellékesen a már felnőtt lányomnak is bizonyítani akarom, hogy jó ember vagyok, aki egyszer tévútra tévedt – szögezte le Gyula, aki az idei nyári szabadulása után szinte azonnal munkát is vállalt: ma már egy cégnél stabilan foglalkoztatják.