Egykori földrengés nyomaira bukkantak a szolnoki templomban

A régi épületek kifogyhatat­lanok titkokban. Jó példa erre az egykori Ferences, ma Belvárosi Nagytemplom, melyben a felújítás során legutóbbi híradásunk óta is találtak meglepő részleteket.

Az üres falaival komoran magasodó istenháza mintha nem az ismert épület lenne, amikor Máthé György esperesplébánossal belépünk az ajtaján. Berendezése hiányzik, és porban taposunk a kövezet helyén. Festése, vakolata alól a falkutatás miatt néhol a tégla néz ránk, másutt eddig nem látott képek tárulnak elénk.

– Utoljára több mint száz éve renoválták a falakat, és az akkori festés alatt voltak a korábbi falfestmények – mutatja Máthé atya az eddig nem látott virágmintákat, emberi alakokat. – A kutatás jelenleg is folyik, éjjel, teljes sötétben infravörös fénnyel fotózzák a falakat, ami a láthatatlan képeket is előhozza.

Közben felfigyelünk néhány, a fejünk felett lógó jókora vasra is.

– A mellékoltárokat tartották, amiket talán az utolsó pillanatban sikerül megmenteni az enyészettől. Kizárólag fából készültek, fém nem tartotta össze őket, így kis híján szétestek az időtől – mondja az atya, majd a bejárattól jobbra látható falfestményhez vezet bennünket.

Chiovini Ferenc festőművész két háború közötti alkotása szokatlanul robusztus boltozatú falfülkéből tekint ránk, aminek okára vélhetően majd a mostani falkutatás ad magyarázatot. A plébános úrnak és Álmosdi Árpád építésznek, a felújítás tervezőjének véleménye szerint itt eredetileg egy, a szomszédos kolostorba vezető ajtó állhatott, annak befalazása után került helyére a jelenlegi kép.

A falfestmény megóvása miatt a kolostor felőli oldalra tervezett falvizsgálattal fognak ennek az épület építéstörténetéhez fűződő fontos adaléknak utánajárni. Az építész véleménye szerint az ajtó befalazása összefügghet azzal, hogy idővel már nemcsak ferencesek, hanem világi papok is miséztek az épületben, ami ellentmondott a klauzúrának, a kolostorok elzártságának. Ezért kellett a kolostorba vezető átjárót megszüntetni, és ezért épült a karzatra vezető múlt századi öntöttvas csigalépcső is. Addig a karzatot is csak a kolostorból tudták megközelíteni.

– Ez a lépcső mindenesetre hajmeresztő megoldás, amivel megbontották a fölötte levő boltív egyensúlyát. Szerencsére így is gond nélkül vészelte át az azóta eltel száz évet – mondja a szakember.

Hasonló veszélyes régi beavatkozás nyomára másutt is bukkantak az épületben. Az utcafronton levő hatalmas ablakok között a falkutatás során megtalálták annak az 1867-es földrengésnek a nyomát is, ami kis híján bedöntötte a tornyot a mellette levő temetőbe. A falban most feltárt jókora repedéseket fával kiékelték és egyszerűen rávakoltak annak idején, csoda, hogy kibírta a közben eltelt időt.

Csupán most erősítették meg a falat a gondviselés helyett egy utólagos vasszerkezettel. A karzaton Hoffer Andrea festő-restaurátor művész keze alatt a közelmúltban tárult fel a Krisztus szenvedéstörténetét teljessé tevő „Feltámadás” falfestmény. A kép bemutatása érdekében döntöttek arról, hogy az épület 19. század végén épült orgonájának középső, a hangzás szempontjából nem lényeges részét már nem építik vissza, hogy ne takarja el újra a szemek elől a művet.

Az eddig talált új leletek közül fontossága miatt még egy feliratot említhetünk. A torony iskola felőli oldalán, középtájon található, s száz esztendeje – mióta a tanintézetet felépítették – nem látta emberi szem. Az alatta levő széles párkány annyira takarja, hogy csak kellő távolságból, az iskola helyéről lehetne szemlélni. Most is csupán az állványokról lehetett megörökíteni a torony és a szentély építéséről tanúskodó kopott latin feliratát, ami szerint azt 1754–1758 között emelték.

– Egy ilyen régi épület esetén óhatatlanul megmozgatják a fantáziát a különféle föld alatti járatok és hasonló titokzatos dolgok. Most is rábukkantak egy eddig ismeretlen üregre, új pincehelyiségre a kolostor óvoda felé nyúló szárnya alatt, amit ezután fognak feltárni. Emellett a már ismert kriptarendszer is feladta a leckét a renoválást végző szakembereknek. Menet közben derült ki, hogy az épület nem az alatta levő boltozatos pincerendszeren nyugszik, falai azon kívül futnak.

– A ferencesek háztörténetében, a Historia Domusban írják, hogy a 18. században nem volt hova temetkezniük az atyáknak, ezért a mai szentély alatt 1752-ben építettek egy új kriptát, tovább növelve az 1736-os templomhajó alatti járatokat. Ebben a pincerendszerben napokon belül komoly munka kezdődik, mivel egy újabb szakaszának a renoválásával jelentősen bővítik a mára megtelt urnatemetőt, új fülkéket alakítanak ki azok számára, akik itt kívánnak majd nyugodni.